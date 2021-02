Schwarzenberg: Vztahy s Ruskem je třeba vyřešit, než bude pozdě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba co nejdříve uspořádat, než se dostanou do stavu, odkud nebude návratu. Zdůraznil to bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru, který v noci na dnešek zveřejnila ruská státní tisková agentura TASS.