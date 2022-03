Sněmovna schválila snazší postupy udělování pobytu i získání práce uprchlíkům

Návrh zákona, jenž má být účinný do konce března příštího roku, nyní dostane k posouzení Senát. Jeho schůze se plánuje na středu.

Dočasnou ochranu bude podle předlohy udělovat ministerstvo vnitra nebo policie státním příslušníkům Ukrajiny a lidem, kteří měli před ruskou invazí na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu není možné. Nárok nebudou mít podle návrhu lidé s přechodným pobytem na Ukrajině. Úředníci nebo policisté budou moci stanovit místo, kde mohou uprchlíci žádost o dočasnou ochranu podat, vízum s platností na jeden rok získají prakticky obratem.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že předloha uloží ukrajinským uprchlíkům hlásit místo svého pobytu v Česku. S vízem vydaným kvůli dočasné ochraně budou moci cestovat v celém schengenském prostoru.

Uprchlíci z Ukrajiny budou snáze získávat práci, schválila Sněmovna

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Jejich děti by mohly začít chodit do dětských skupin. Budou moci také získat peněžní příspěvek, takzvanou humanitární dávku 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly získat peněžitý příspěvek. Zákon, který to umožní, dnes ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Senát by ho měl projednat v příštím týdnu. Zákon má začít platit dnem vyhlášení a jeho účinnost skončí 31. března příštího roku.

Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. "Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky," stoji v návrhu zákona. O povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout.

Sněmovna: Školy budou moci navýšit kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny

České školy budou moci navýšit své kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny. Starat se o ně budou moci do konce letošního srpna i ukrajinští pedagogové, kteří by nesplňovali podmínku znalosti češtiny. Sněmovna tak dnes na návrh poslanců vládní koalice a opozičního hnutí ANO doplnila vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Zároveň stanovila lhůtu pro zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol od 1. června do 15. července.

Rodiče českých dětí by se podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) neměli obávat, že pro jejich potomky nebude ve školách a školkách místo kvůli ukrajinským dětem. Zákon představuje nejnutnější opatření a má zajistit, aby ředitelé škol nemuseli kvůli dětem uprchlíků porušovat platné předpisy, uvedl. Budou pro ně moci například zavést vhodný vzdělávací obsah podle potřeb dítěte.

O děti uprchlíků ve školách by se mohli starat ukrajinští pedagogové

O děti uprchlíků z Ukrajiny by se mohli v českých školách starat ukrajinští pedagogové, kteří by nemuseli splňovat podmínku znalosti českého jazyka. Tato výjimka by platila jen pro letošní školní rok. Navrhli to dnes poslanci vládní koalice a opozičního hnutí ANO. Chtějí tak doplnit vládní předlohu zákona o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který má Sněmovna schvalovat odpoledne.

Poslanecký návrh má umožnit školám navýšit kapacity kvůli ukrajinským dětem. Počítá s tím, že školy budou moci vytvořit adaptační skupiny, v nichž by mohly působit i matky ukrajinských dětí. Navazuje na související předlohu, podle níž bude možné sdružovat ukrajinské děti předškolního věku v dětských skupinách. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) bude možné vytvářet ukrajinské jednotřídky a třídy, kde budou ukrajinské děti převažovat.

Zákon podle ministra představuje "skutečně to nejnutnější, co musíme udělat, aby se tady ukrajinské děti mohly vzdělávat do konce školního roku". Podle Gazdíka budou muset i ukrajinské děti splňovat podmínku bezinfekčnosti a absolvovat lékařské prohlídky. Další úpravy zákona by v případě potřeby ministerstvo navrhlo v červnu. "Jsme ve válečném stavu a řešíme skutečnou krizi," prohlásil Gazdík. Bez komentáře ponechal následný dotaz poslance SPD Jiřího Kobzy, "s kým jsme ve válce a kdo vyhlásil válečný stav".

Vládní předloha počítá s tím, že uprchlíci z Ukrajiny budou moct v České republice podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Prodloužil by se tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna. U přijímacích zkoušek na střední a vyšší odborné školy by uprchlíci místo dokladů ze svých předchozích škol mohli předložit čestné prohlášení. Čas na vypracování písemného testu jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky by se jim mohl navýšit o 25 procent.

Jurečka: MPSV připraví dotace pro sociální služby na úhradu péče o uprchlíky

Ministerstvo práce připraví zvláštní dotace pro sociální služby na pokrytí nákladů na péči o uprchlíky z Ukrajiny. Resort nyní zjišťuje, kolik ukrajinských seniorů či handicapovaných by případně mohlo podporu potřebovat. Na jednání Sněmovny to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Parlament začal projednávat návrh zákona, podle kterého budou moci uprchlíci sociální služby využívat bez úhrady, kterou by měl pokrýt stát. Podle šéfa resortu práce by norma mohla začít platit zhruba za deset dnů.

"Budeme muset reagovat na vysoké počty lidí speciálním dotačním titulem. Počítáme s tím, že tento krok uděláme," řekl Jurečka. Podle něj nastavení podmínek pro přidělení dotací a jejich výši připravuje ministerstvo ve spolupráci s poskytovateli péče. Provozovatelé budou také muset zaručit, že kvůli proplácení od státu nebudou případně ukrajinské klienty zvýhodňovat.

Uprchlíci by podle připravovaného zákona mohli o poskytování sociálních služeb požádat, a to například o místo v domově seniorů, péči ve stacionáři, pečovatelskou službu či asistenci. Úhrady za pomoc a podporu by platit nemuseli, poskytovatelům by je zaplatil stát. Resort podle Jurečky monitoruje, kolik příchozích by mohlo kvůli svému věku a stavu pomoc v domovech či od terénních služeb potřebovat. V potaz ministerstvo bere i případnou nutnou psychologickou podporu. Spolupracovat chce s nevládními organizacemi, dodal ministr.

Podle vedoucího oddělení koncepce sociálních služeb ministerstva práce Jana Vrbického by dotace na pokrytí nákladů péče o uprchlíky byly podobné jako mimořádné dotace na navýšené výdaje za epidemie. Pracovníci resortu práce o dotacích jednají s ministerstvem financí, řekl Vrbický poslancům sněmovního sociálního výboru. Ministr dnes uvedl, že částka bude záviset na počtu potřebných.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek řekl, že by podle nynějších odhadů mohlo do ČR dorazit 400.000 běženců. Zatím jich přišlo asi 200.000. Víc než polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že uprchlíkům vydalo už přes 120.000 víz ke strpění.