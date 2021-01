Sněmovní výbor se nyní bude zabývat zejména výroky Volného

Konflikt se odehrál minulý týden při jednání dolní komory o prodloužení nouzového stavu. Nastal potom, co místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) po varováních vypnul Volnému při vystoupení mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.

Volný ve vystoupení označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Grospič to pokládá za nepřístojný slovní projev. V projednávání fyzické potyčky by výbor podle něho pokračoval až podle výsledku policejného prověřování. Třetí záležitost se týká toho, že Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítají ve Sněmovně nosit roušky. "Podnětem, který se týká nošení roušek, se zabývá už správní orgán. Musíme počkat, jak rozhodne," uvedl Grospič.

Výbor se incidentem zabývá mimo jiné z podnětu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), kterého si na dnešní jednání pozval jako prvního. Vondráček by uvítal, kdyby se výbor nezabýval jen potyčkou, ale také Volného vyjádřeními na mikrofon a způsobem jeho chování. Může to být podle Vondráčka užitečné i do budoucna.

Před členy výboru by měli přijít i aktéři konfliktu včetně Hanzela a Volného, kterého vyslechnou jako posledního. Členové výboru také zhlédnou videozáznam konfliktu.