SPD by podpořila dodávky zbraní na Ukrajinu, pokud to bude velmi účinné

Bašta ve středu uvedl, že dodávky zbraní a munice na Ukrajinu podle SPD směřují proti úsilí o mírové vyjednávání v konfliktu s Ruskem. Opoziční uskupení proto odmítá, aby Česko vojenský materiál Ukrajině dodávalo, řekl novinářům před jednáním Sněmovny.

Dnes připustil, že by SPD dodávky zbraní podpořit mohla. "Za této situace, pokud se to ukáže jako velmi účinné, tak ano," reagoval na Primě na dotaz moderátorky, zda hnutí dodávky podpoří.

Podle něj je třeba zároveň učinit všechno pro to, aby konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou co nejdřív skončil. Uvedl, že sankce mají v Rusku dopad na hospodářství i celou společnost, ale je podle něj otázka, jakým způsobem to ovlivní další ruské kroky. Může to podle něj být důvodem pro to, aby Putin chtěl konflikt ukončit, nebo v něm ale naopak přitvrdit. "Pokud to tam bude trvat ještě 14 dní, tak riziko velkého konfliktu se enormně zvýší," řekl.

Kromě všech snah o mírové urovnání válečného konfliktu je podle Bašty v současné situaci zejména potřeba pomoct Ukrajině k tomu, aby donutila Rusko k zastavení bojů. Pomoc by podle něj měla být všestranná, nejen humanitární. Pro EU by bylo velmi nepříjemné, kdyby se mírotvorci měli stát Čínané.

Vláda dosud nechala na Ukrajinu dopravit vojenský materiál za více než 650 milionů korun. Ve čtvrtek kabinet schválil na pomoc Ukrajině proti ruské invazi další zbraně nebo munici za 17 milionů korun, které dostala darem od českých zbrojařských firem. Předání Ukrajině zajistí ministerstvo obrany.

V předchozích dodávkách vojenského materiálu na Ukrajinu bylo 4000 dělostřeleckých granátů za 36,6 milionu korun a tisíce pušek a pistolí s miliony náboji za 188 milionů korun. Z Česka tam putovat i další vojenský materiál za asi 400 milionů korun, který vláda kvůli bezpečnosti podrobně nespecifikovala. Později ministerstvo obrany potvrdilo, že v něm bylo i 160 protileteckých střel S-2. Vedle toho vláda schválila dar zdravotnického materiálu z armádních zásob za 21 milionů korun.