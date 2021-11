SPD opět navrhuje zrušení soudních exekutorů

Hnutí SPD chce vrátit vymáhání pohledávek před rok 2001, kdy byl institut soudních exekutorů zaveden. Tehdy stát podle poslanců hnutí rezignoval na svou úlohu a selhal ve snaze o zajištění efektivního provádění exekucí prostřednictvím vykonavatelů, tedy státních úředníků. "Materiální zainteresovaností soudních exekutorů na výsledcích exekuce došlo nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, ovšem především na úkor postavení dlužníků," napsali poslanci SPD v důvodové zprávě.

K předloze se před jejím projednáváním ve Sněmovně vyjádří vláda. Loni v létě nyní končící kabinet ANO a ČSSD uvedl, že navrhovaná změna by zatížila justici, prodloužila exekuční řízení a problém se zadlužeností obyvatel by nevyřešila.

Nová sněmovní a v budoucnu zřejmě i vládní většina ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN chce vyhodnotit nedávno přijaté změny v exekucích včetně takzvaného chráněného účtu. "Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů," napsala v koaliční smlouvě.

Hnutí SPD chce, aby zrušení soudních exekutorů nastalo k lednu 2024. Jeho poslanci předložili také návrh, který by od roku 2023 zavedl místní příslušnost exekutorů podle krajů a slučování exekucí dlužníka u jednoho exekutora. Nyní si může exekutora zvolit věřitel.

Novela exekučního řádu předpokládá, že exekutora by určoval soud podle stanoveného klíče. Veškeré další exekuce proti konkrétnímu dlužníkovi by potom soud přiděloval stejnému, již dříve určenému exekutorovi. Změna by podle předkladatelů posílila nestrannost exekutora a jeho nezávislost na věřiteli. Zavedení místní příslušnosti prosazovali v minulém volebním období zejména Piráti, nebyli úspěšní.