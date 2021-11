SPD předloží další návrh na zmrazení platů ústavních činitelů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se pokusí novým poslaneckým návrhem zvrátit rozhodnutí Senátu, který koncem října zamítl návrh dosluhující vlády ANO a ČSSD na zmrazení platů ústavních činitelů na pět let. SPD dnes předloží novelu, která by zmrazila platy politiků na aktuální funkční období Sněmovny, tedy do roku 2025, sdělila dnes ČTK mluvčí SPD Barbora Šťastná.