Spory ohledně daňového balíčku neutichají. Podraz od ČSSD, prohlásil Babiš

"Byla jasná dohoda koncem srpna. Potom se to nějak změnilo, nám to nebylo vysvětleno. My máme svědomí čisté," řekl Babiš. "Nevím, proč členové ČSSD vyzývají pana Hamáčka přes média. Ať si to vyřeší někde na předsednictvu nebo nás do toho nezatahují," doplnil. Pokud by sociální demokraté skutečně chtěli koalici opustit, tak s tím podle něj hnutí ANO nic nenadělá.

Premiér uvedl, že naopak ČSSD neprojednala s koaličním partnerem podporu pro návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Dosud činí 24.840 korun a nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, podle poslance by v roce 2021 sleva činila 34.125 korun. Podle Babiše to bude mít dopad na rozpočet 35 miliard korun. Označil to za podraz od sociálních demokratů.

"S námi to nebylo projednáno, nebyla na tom shoda. Na rozdíl od snížení daní na 15 procent, což jsme projednali a komunikovali. Všichni viděli, že jsme to společně oznámili s panem předsedou Hamáčkem. Nevím, jak mám dát větší důkaz, jak to bylo a kdo s kým jak naložil," řekl Babiš.

Podle Hamáčka verze daňového balíčku schválená Sněmovnou znamená rozvrat veřejných financí v Česku. Republika se enormně zadluží, dlouhodobě budou v ohrožení zdravotní i sociální systém, sdělil dnes ČTK. Hrozí podle něj privatizace nemocnic a také kolaps důchodového systému. Hamáček neuspěl s alternativním návrhem sazby ve výši 19 a 23 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odhadla dopad schválených poslaneckých změn k daňovému balíčku do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard.

Pardubický kraj podle Netolického schválenými daňovými změnami přijde po započítání všech přijatých změn bez kompenzací o 800 milionů korun ročně, tedy o 3,2 miliardy korun za čtyři roky. Také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) kritizoval schválení daňových změn. Kraj odhaduje, že ročně přijde zhruba o 750 milionů korun, řekl dnes ČTK.

Podle Babiše měly kraje ke konci srpna letos meziročně o 9,7 miliardy větší příjmy, obce o 10,5 miliardy. "Kraje díky naší vládě tento rok mají celkově o 23 miliard vyšší příjem, my jsme jim nahradili veškeré ztráty ze snižování daní," poznamenal premiér. Na dotaz ohledně možných úprav rozpočtového určení daní Babiš připustil, že vláda bude se samosprávami diskutovat.