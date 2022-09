Stanjura: Vláda by chtěla zastropovat ceny elektřiny pro domácnosti i průmysl

Stanjura doporučí vládě garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky, kde by bylo dobré cenu zastropovat, je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun.

"Máme různá variantní řešení. Uvidíme, co vláda a pak Sněmovna a Senát zvolí, protože k tomu potřebujeme změnu zákonů," řekl Stanjura. Opatření by podle něj mohla platit nejdříve od letošního listopadu a nejpozději od ledna příštího roku, a to asi na dva roky. Pro fungování opatření bude podle ministra potřeba uzákonit povinnost, aby výrobci energií prodávali část produkce - asi deset až 20 procent - státu nebo státnímu prodejci.

U podpory podniků je podle Stanjury potřeba garantovat ceny proudu bez ohledu na případné problémy pro stát. "V tomto případě jsem pro odvážné řešení i s možným rizikem, že to někdo vyhodnotí, že tam byla třeba nějaká nepovolená podpora. To jsou dvě rizika - hospodářská soutěž a nepovolená podpora," řekl ministr. "Jako průmyslová země to potřebujeme," doplnil.

Limitní cena silové elektřiny pro podniky na 200 eurech za MWh je podle Stanjury částka, ze které podniky nebudou nadšené, ale umožní jim to zvládnout příští dvě účetní období. Velkoobchodní cena elektrické energie tento týden v pátek končila na 496 eurech za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur.

Pomoc se podle ministra rozdělí do tří skupin. Kromě podniků to budou ještě domácnosti a veřejný sektor. "Myslím si, že stanovíme maximální koncovou cenu pro domácnost," uvedl Stanjura k opatřením, která chce vláda představit příští týden. "Měla by být ovšem (cena) stanovena tak, aby pro české výrobce elektrické energie znamenala, že budou mít pokryté náklady i přiměřený zisk. To znamená, že je nepošleme do ztráty," dodal. V takovém případě by pak podle Stanjury nebyl důvod pro vyplácení kompenzací pro energetické firmy.

Jaký by mohl být cenový strop pro domácnosti, zatím ministr nechtěl uvést. U domácností s nízkým příjmem by měl podle něj pomoci se zvládáním zvýšených nákladů na energie ještě příspěvek na bydlení.

Ve veřejném sektoru budou mít možnost, využít zastropovaných cen, zařízení bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem a provozovatelem. "U těchto sektorů, jako je školství, zdravotnictví, nebudeme rozlišovat, jestli je to státní, krajská, obecní, anebo soukromá, protože zajišťuje veřejnou službu," uvedl ministr financí.