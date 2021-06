Stát by měl podle Zemana poskytnout nejvyšší možné dotace postiženým obcím

"V úterý se setkám s paní ministryní Schillerovou a budu se přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace všem postiženým obcím." řekl prezident. Rámec by podle něho měl být výrazně nad výši pojištění.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) v sobotu odhadl, že škody po bouřkách, které ve čtvrtek zasáhly domy i auta na Břeclavsku a na Hodonínsku, půjdou do miliard korun. Zeman uvedl, že obecně není zastáncem dotací, protože jsou podle něho často zbytečné a představují plýtvání penězi. "Ale v tomto konkrétním případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tato dotace zde nejenom byla, ale aby byla opravdu velkorysá," dodal.

V sobotním televizním projevu Zeman vyjádřil soustrast pozůstalým obětí ničivé bouře a poděkoval zasahujícím záchranářům. Ocenil rovněž solidaritu lidí. Věří, že se postižené obce vrátí i díky ní k běžnému životu.

Bouřky ve čtvrtek večer a v noci na pátek zasáhly velkou část republiky. Na jižní Moravě si vyžádaly nejen rozsáhlé materiální škody, ale také pět obětí a desítky zraněných. Podle Zemanových informací byla mezi oběťmi i těhotná žena. "Tohle je to nejstrašnější. Všechno ostatní se dá překonat," uvedl prezident.

Váží si toho, že politici aspoň zatím nezneužili katastrofu v předvolebním boji a strany pozastavily kampaň. Pokud by prezident nevyužíval invalidní vozík, místo by, jak řekl, také navštívil.