Strany řeší, jak kvůli covidu-19 upravit své volební štáby

Strany chtějí většinou setkání ve volebních štábech zachovat v co nejobvyklejší podobě, s ohledem na hygienická opatření ale zvažují přesun do venkovních prostor či účast některých kandidátů jen prostřednictvím videokonference. Opoziční strany také kritizují to, jak často a nepřehledně se vládní opatření mění, takže štáby na první říjnový víkend lze jen těžko plánovat už nyní.

Piráti by podle mluvčí Karolíny Sadílkové rádi svůj štáb uskutečnili v pirátském centru v Praze, počítají ale jen s omezenou účastí čelních představitelů strany. "Se všemi krajskými lídry a kandidáty do Senátu plánujeme spojení online. Samozřejmě hodláme dodržet všechna v tu chvíli platná opatření. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a podle toho zareagujeme," uvedla.

Lidovci dosud počítali s běžnou podobou štábu v paláci Charitas. "V posledních dnech však uvažujeme o dalších alternativách. V úvahu přichází venkovní prostředí nebo modifikace prostoru," sdělila ČTK mluvčí KDU-ČSL Kateřina Procházková. Zmínila například velké rozestupy a místa k sezení. "Ale zvažujeme i další možnosti, které budou záviset na vývoji situace," dodala.

Podle původního plánu by chtěla uskutečnit volební štáb TOP 09. "Platí, že volební štáb budeme mít v pražském Café Louvre. Samozřejmě dodržovat všechna nařízená opatření, ať už se jedná o opatření hygienická i kapacitní. Vzhledem k tomu, jak rychle vláda své nařízení mění, máme v záloze také eventuální uspořádání volebního štábu v exteriéru. Zatím tedy stále počítáme s tím, že se štáb uskuteční," uvedl mluvčí Vladan Vaněk

Starostové a nezávislí (STAN) chtějí usilovat o to, aby se společné sledování výsledků s kandidáty uskutečnilo jako obvykle. "Nicméně po vývoji z posledních dnů jsme nuceni přehodnotit aktuální plány. Budeme připraveni dodržet platné podmínky a hygienická opatření, ale změny ministerstva takřka ze dne na den komplikují situaci všem včetně nás. Na organizaci volebního štábu by se proto hodil kontakt na premiérovu oblíbenou věštkyni z karet," řekl ČTK mluvčí Tomáš Pergl.

Vládní sociální demokraté zatím otázku štábu neřeší, pokud se bude konat, umístí ho jako tradičně do svého sídla v pražském Lidovém domě. "Situace a omezení související s covidem-19 se mění každým dnem," vysvětlila mluvčí Eva Gregorová, proč ČSSD zatím konkrétní plány nemá.

Od pátečního večera se mohou podle ministerského opatření konat vnitřní hromadné akce jen tehdy, pokud bude mít každý účastník určené místo k sezení. Dovnitř nelze pustit více lidí, než je kapacita k sezení, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Výjimku mají výstavy či trhy. Stát tím reaguje na výrazný nárůst počtu lidí, kteří se v Česku v poslední době nakazili novým typem koronaviru. V Česku poprvé přibylo víc než 2000 případů za jeden den. Ve středu testy potvrdily nákazu u 2139 lidí, což je o 464 více než v úterý.