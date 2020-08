Superhrubá mzda se zruší, avizuje Schillerová. Promluvila o možném zvyšování daní

Ministryně financí v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu zároveň také zdůraznila, že zrušit superhrubou mzdu chtěla už v roce 2018. "Zavázali jsme se, že to zrušíme a dáme 19 procent zdanění pro zaměstnance, nicméně se ukázaly problémy – zvedli bychom daň živnostníkům,“ vysvětlila Schillerová možné komplikace, kdy by se lidem majícím příjmy z pronájmu zvýšila daňová sazba z 15 na 19 %.

"Takže návrh premiéra Babiše, že by bylo nejlepší 15 procent, smysl dává, ale je to velká díra do rozpočtu. Musíme se o tom bavit v rámci koalice, protože sociální demokracie s tím zatím, jak jsem vnímala v médiích, nesouhlasí,“ dodala.

Budeme dlužit ještě víc

V případě, že superhrubá mzda, tedy základ pro daň z příjmů fyzických osob navýšený o sociální a zdravotní odvody zaměstnavatele, vezme za své, bude potřeba, aby vláda vymyslela, jak zaplnit následnou díru ve státním rozpočtu.

"Rozhodně nebudeme zvyšovat daně, které jsou plošné. Lidé mnohdy bojují o holou existenci, a my bychom jim ještě dali poslední ránu z milosti, že jim zvedneme daně. To dělat nebudeme,“ slibovala ministryně, že zvýšení plošných daní nehrozí. Je prý potřeba se nejprve zaměřit na to, jak funguje ekonomika.

"Počítáme s tím, že míra zadlužení ještě nějaká větší bude,“ podotkla. "Zatím mám určitý plán úspor, ale i když je udělám a budu se hádat o každou miliardu, tak tam nenajdu desítky miliard. To si řekněme zodpovědně,“ konstatuje.