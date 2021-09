Termín řádného sjezdu dnes komunisté posunuli na polovinu května 2022

"Nové vedení by tak mělo dostat čas na přípravu sjezdu řádného," sdělil ČTK důvod dalšího odkladu řádného sjezdu první místopředseda Petr Šimůnek.

Mimořádný sjezd by měl řešit pouze volbu nového vedení, konat se bude v pražském Top Hotelu. Řádný sjezd bude v Brně. Záměr nekandidovat na mimořádném sjezdu potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip spolustraníkům počátkem září. V rozhovoru pro server Blesk.cz Filip uvedl, že se pevně rozhodl a slíbil rodině, že ve vedení KSČM končí v listopadu.

V posledních měsících čelil Filip kritice části strany a pokusu o odvolání. Komunisty chce Filip dovést k volbám, neměli by podle něj klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy KSČM získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Nyní volební modely komunistům přisuzují zhruba pět procent, tedy hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Filip do hlasování jde v Jihočeském kraji z druhé pozice.

O nominacích na funkci předsedy strany nyní podle Šimůnka budou jednat okresní konference. Za nejvážnější kandidátku označuje europoslankyni Kateřinu Konečnou.