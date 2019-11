Kalouskův favorit neuspěl. TOP 09 povede Pekarová Adamová, Czernin je místopředseda

Pekarová Adamová vystřídala v čele TOP 09 europoslance Jiřího Pospíšila. Pospíšil se o předsednické křeslo znovu neucházel.

Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě předsedy 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Hlasovalo 178 delegátů, jeden lístek byl prázdný. Pekarová Adamová se stala čtvrtým předsedou nyní druhé nejmenší opoziční sněmovní strany. TOP 09 by měla vést i do příštích voleb do Sněmovny v roce 2021 a už příští rok do krajských a senátních voleb.

Nová předsedkyně bývá řazena k liberálnějším politikům oproti Czerninovi, jehož orientace je konzervativnější. TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena. Předsedové stran tzv. demokratického bloku Pekarové Adamové k dnešnímu zvolení poblahopřáli na twitteru. Uvedli, že ODS, lidovci i STAN hodlají s TOP 09 nadále spolupracovat.

"Věřím, že spolupráce našich stran v Poslanecké sněmovně a Senátu bude pokračovat stejně tak úspěšně jako v minulých letech," napsal předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala. Její zvolení ocenil i předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan. "Tak jak jsem ji poznal za poslední dva roky ve Sněmovně, můžu s klidným srdcem říci, že bude kolegům dobrou šéfkou. A TOP 09 pod jejím vedením partnerem pro další spolupráci demokratických stran," uvedl. Předseda Pirátů Ivan Bartoš vzkázal, že Pekarové Adamové přeje hodně sil v budoucí politické práci.

Končící předseda lidovců Marek Výborný ČTK napsal, že chce v nejbližších dnech jednat s novým vedením TOP 09 o nadcházejících volbách. "Blahopřeji Markétě Pekarové Adamové ke zvolení do čela TOP 09. Věřím, že společně s Tomášem Czerninem vytvoří tandem, s kterým bude možná úzká spolupráce středopravicových stran. Je to odpovědností nás opozičních stran. První výzvou jsou krajské a senátní volby," uvedl.

Rezervovaněji se vyjádřil předseda KSČM Vojtěch Filip. "Nezbývá, než pogratulovat. Patří ke slušnému vychování popřát, je však k čemu?" dotázal se řečnicky. V projevech na sjezdu Top 09 podle něj zazněly nástiny programu, a tím je výzva pro pravici, aby se spojila proti premiérovi a těm, kteří se TOP 09 nelíbí, nevyjímaje KSČM. "Rozhodnutí občanů, vycházející z řádných voleb, je pro ně jen cár papíru. Diktát strany, která je na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, je neuvěřitelným příkladem nadutosti a nesoudnosti," uvedl Filip v tiskové zprávě.