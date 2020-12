Vláda chce motivovat k testování. Nemocenská kvůli koronaviru se má zvýšit.

"Je potřeba to řešit, protože zkrátka máme pocit, že lidé se bojí nechat testovat, protože potom zkrátka můžou přijít o peníze. Tři ministři to mají společně připravit do vlády a vláda to bude řešit," uvedl Babiš. Podle něj mají návrh s Maláčovou připravit i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO).

Maláčová řekla, že minulý týden se debata kupředu neposunula, tak oslovila vedle Schillerové a Havlíčka ještě ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). "My máme na ministerstvu práce předpřipravené dvě verze: buďto vyšší nemocenská, nebo příspěvek za pozitivní test a výpadek nákladů spojených s nemocenskou. Chtěla bych to doladit s kolegy, abychom měli na vládě shodu," uvedla Maláčová.

V prvních dvou týdnech nemoci vyplácejí nemocným pracovníkům náhrady zaměstnavatelé. Hradí 60 procent základu výdělku. Dávky ze systému nemocenské lidé dostávají až od patnáctého dne. Ve druhém měsíci stonání činí dávka 66 procent a od třetího měsíce 70 procent základu.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je neochota lidí nechat se testovat a trasovat "zcela logická". "Jestliže se stanete nemocným a přijdete o 40 procent svého příjmu, tak tu máte ten ekonomický důvod, obzvláště v této době," uvedl Středula. Podle odborů by neměla být vyšší nemocenská jen u koronaviru, ale plošně. "Rozdíl mezi někým, kdo bude mít covid a bude bez příznaků doma, a někým, kdo bude se zápalem plic v nemocnici, bude ten, že ten s covidem má 100 procent a ten se zápalem plic 60 procent. Je možná úvaha o 80 procentech nemocenské," uvedl odborář.

Maláčová ČTK řekla, že nyní se varianty propočítávají a zjišťuje se, kolik by stály a jak by se úhrady poskytovaly. Řeší se případná změna zákona o nemocenském pojištění i to, jak by se zaměstnavatelům dorovnávaly vyšší výdaje. Cestou by mohl být nový příspěvek z programu Antivirus. "Druhá možnost je příspěvek za pozitivní test PCR, když člověk bude doma, vyleží se a bude čerpat nemocenskou," řekla ČTK ministryně. Klonila by se spíš k zavedení zvláštního příspěvku. Podotkla, že otevřená je také otázka motivace živnostníků k testování. Řada z nich totiž nemocenskou nemá.

Podle Maláčové by bylo ideální, pokud by se ministři dohodli tento týden, aby vláda mohla návrh co nejdřív schválit a poslat do Sněmovny. Ministryně pak bude žádat případně zrychlené projednání v legislativní nouzi.