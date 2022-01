Vláda chce platnost pandemického zákona omezit letošním rokem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Platnost pandemického zákona by měla skončit s letošním rokem, dohodla se na tom vládní koalice Spolu, Pirátů a STAN. V pořadu Českého rozhlasu Radiožurnálu to to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Doufá, že v souvislosti s vývojem epidemie covidu normu už nebude stát potřebovat, musí být ale připraven.