Vláda na konci srpna projedná navýšení rozpočtu na filmové pobídky

Suma určená pro zahraniční filmaře tak pro letošní rok vzroste z 800 milionů na 1,1 miliardy korun. Pobídky lákají do Česka štáby, které v zemi nakupují služby za miliardy korun.

Na to, že by se měla suma na filmové pobídky zvýšit, dlouhodobě upozorňuje Státní fond kinematografie, který žádosti o ně přijímá. Pokud by stát peníze nenavýšil, musel by fond příjem žádostí zastavit, protože suma pro letošní rok už je vyčerpaná.

Zaorálek dříve uváděl, že by rád k letošním 800 milionům korun získal ze státního rozpočtu dalších 500 milionů; o stejnou sumu by chtěl tento nástroj na lákání investic do Česka zvýšit i příští rok. S ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se nakonec dohodl na 300 milionech.

Fond upozorňuje, že je třeba změnit způsob financování filmových pobídek. "Problémem českého pobídkového systému je jeho finanční nestabilita, kdy výše dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky je závislá na každoročním vyjednávání a politické ochotě podpořit filmový průmysl," uvádí předkládací zpráva.

Objem filmového natáčení se v ČR dostal za letošní první pololetí na úroveň roku 2019, tedy na úroveň před koronavirovou pandemií. Rok 2019 byl pro český filmový průmysl zatím rekordní, díky systému filmových pobídek přiteklo do Česka devět miliard korun zahraničních investic.

Ministerstvo kultury v předkládací zprávě uvádí, že z ekonomického hlediska je důležité poptávky zahraničních štábů využít a filmovou výrobu v ČR udržet. Filmový průmysl je navázán na rozsáhlý dodavatelský řetězec z mnoha dalších odvětví ekonomiky včetně ubytovacích a stravovacích služeb, které jsou nejvíce postiženy ekonomickými ztrátami v důsledku pandemie covid-19. "Udržení odběru zboží a služeb (...) je v období restartu ekonomiky žádoucí víc než kdy předtím - a pro státní rozpočet levnější než jakýkoli systém kompenzací," uvedlo ministerstvo.

Pandemie tvrdě zasáhla především producenty závisející na kinodistribuci, rozvoj internetu jako distribučního kanálu a boj o diváka na poli on-line seriálu naopak posílil. Investoři jako Netflix, Amazon, Apple TV nebo Disney+ i v době pandemie zvyšovaly své zisky a potřebují vyrábět pro své předplatitele nový obsah. Navzdory pandemii pokračuje trend zvýšené poptávky po výrobě audiovizuálních děl na území ČR.

Fond kinematografie uvádí, že ČR musí mít konkurenceschopný systém filmových pobídek proto, že k červnu 2021 funguje po celém světě 97 pobídkových systémů, z toho 32 jen v Evropě. ČR poskytuje vratku ve výši 20 procent, mnohde je mnohem vyšší. Natáčení bez filmových pobídek si ČR zkusila v letech 2004 až 2010, ale obrat filmového průmyslu v těchto letech klesl z šesti miliard korun ročně na jednu miliardu.