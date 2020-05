Vláda projedná novou žalobu na EK kvůli pozastaveným dotacím

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v pondělí projedná novou žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastaveným dotacím pro Agrofert. Serveru iROZHLAS.cz to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Brusel vzhledem k auditnímu šetření možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dál blokuje peníze na jeden projekt v objemu 1,6 milionu korun. Česko musí žalobu k evropskému soudnímu dvoru podat do 10. června, poté ztratí možnost do sporu vstoupit, píše web.