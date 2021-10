Vláda řešila i horní limit cen energií. Podle Babiše prověří, jak je to jinde

Členské státy to nyní musejí řešit. Je to podle něj absurdní stav. Řekl to dnes na tiskové konferenci po zasedání kabinetu.

Evropská rada se podle Babiše koná ve čtvrtek. Tam premiér vystoupí a chce se dotázat na "zastropování" cen energií v dalších zemích. Babiš chce zároveň položit otázku, proč se nenaplňují scénáře Evropské unie v emisních povolenkách.

Babiš zároveň chce Evropskou radu seznámit s opatřeními, které zavádí Česká republika. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes podepsala snížení 21procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu na listopad a prosinec. Vláda zároveň schválila novelu zákona o DPH, podle které by nulové DPH mělo platit od 1. ledna celý příští rok. Nutné je podle Babiše pohlídat, aby slevu dostali opravdu občané, nikoliv firmy.

Domácnostem s nízkou spotřebou energií by také měl být odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje. Na pokrytí nákladů chce vláda použití část peněz z aukcí emisních povolenek. Jejich převod schválila na dnešním jednání, jde o zhruba 17 miliard korun.

Předseda rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček minulý týden řekl, že úřad má omezené kompetence, jak obchodní strategii prodejců elektřiny nebo plynu prověřit či regulovat. K přímé regulaci může přistoupit jen tehdy, pokud se prokážou závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala by konkurence. Takový zásah by ERÚ musel provést s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, schválit by ho musela Evropská komise.

U ceny elektřiny pro domácnosti tvoří přibližně polovinu výsledné ceny regulovaná část stanovována ERÚ, u plynu je to necelá třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. Energetický regulační úřad svoji část ceny na další rok pravidelně oznamuje na konci listopadu.