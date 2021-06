Vláda se ohradila proti evropské rezoluci o Babišově střetu zájmů

"Jsme přesvědčeni o tom, že česká vláda musí reagovat na závěry, které Evropský parlament předložil, protože rozhodovat o těch věcech skutečně mohou pouze soudy. Zatím na straně Evropské komise, Evropského parlamentu i na české straně jsou to pouze právní názory," uvedla Dostálová.

Odpověď na rezoluci podle Dostálové připravily ministerstva pro místní rozvoj, spravedlnosti, financí i zemědělství. Vláda se mimo jiné ohradila proti zásahům do auditních řízení.

"Zároveň jsme se ohradili proti tomu, abychom byli osočováni za nárokové dotace v oblasti zemědělství. Dokonce jsme polemizovali i s tím, že Evropský parlament vytýká Evropské komisi, že dostatečně rychle neodpověděla," poznamenala Dostálová. Kabinet podle ní odpověď na rezoluci schválil většinově.

Evropský parlament 10. června jasnou většinou hlasů odsoudil Babišův střet zájmů. Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155.

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Rezoluci označil za zasahování do vnitřních věcí Česka, poslanci se podle něj snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.

Europoslanci v usnesení mimo jiné vyzvali české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k "vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur".

Babiše poslanci vyzvali, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.

Evropská komise by zase podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů také přímých zemědělských dotací.