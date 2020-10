"Vláda žene Česko do lockdownu." Opozice chce přesnější data ohledně covidu-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla představit modely a predikce zahlcení zdravotnického systému kvůli epidemii koronaviru a podle nich jednat. Ukázat by také měla vliv jednotlivých opatření na epidemickou situaci, sdělil ČTK po dnešní videokonferenci zástupců vlády a lídrů opozičních stran předseda Pirátů Ivan Bartoš. Také předseda lidovců Marian Jurečka ČTK k jednání řekl, že postrádá kvalitní analýzy dat, na kterých by byla vládní opatření založena.