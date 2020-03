Vojenský speciál přistál v Číně, do ČR přiveze 150 tisíc rychlotestů na Covid-19

Stroj odletěl do Číny v pondělí ráno z kbelského vojenského letiště, mezipřistání měl v ruském Novosibirsku. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že testy jsou určeny pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut.

Armáda do Číny vypravila Airbus 319. Po návratu bude stroj a dovezený materiál dezinfikován a rozvezen do distribučních stanovišť.

Vládní speciál přistál na letišti v Shenzenu a právě probíhá nakládka 150 000 rychlotestů pro ČR. Návrat je plánován ve středu ráno. pic.twitter.com/iCkkrIPYHw — Jan Hamáček (@jhamacek) March 17, 2020

Česko v Číně nakupuje i další materiál potřebný pro boj proti nákaze koronaviru. Dovézt chce roušky a respirátory, kterých je nedostatek, i další testy. Z Číny by je měla přivézt letadla přepravce Smartwings. Babiš v pondělí řekl, letadla by měla odletět dnes a ve středu. Do ČR by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra.

Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc pro boj proti koronaviru. Čína byla spočátku nejhůře postiženou zemí, nyní se ohnisko přesunulo do Evropy.