Volby ukázaly, že lidé touží po změně, říká pro EZ Rakušan. Hejtmanem nebude

Jak byste zhodnotil výsledky krajských a senátních voleb?

Za nás je to obrovský úspěch. Pokud počítáme mandáty z krajských voleb včetně těch, které jsme získali v koaličních formátech, tak jsme se dostali na nějakých devadesát tři mandátů. Předtím jsme měli něco málo přes padesát, takže pro nás je to obrovský nárůst. Do toho ve všech krajích, kde se povedlo porazit ANO, tak u toho byl STAN, ve dvou samostatně, v Královéhradeckém kraji v koalici s ODS. Výborný výsledek jsme zaznamenali s Piráty v Olomouckém kraji, kde máme bezmála 20 procent. Je to obrovský úspěch, STAN se jednoznačně zapsal, a to třeba i v regionech, kde jsme doteď vůbec nebyli, v Ústeckém kraji jsme šli v podstatě z nuly na dvojciferný výsledek, takže i ty kraje, kde jsme třeba nezvítězili, považuji za pozitivní.

Můžete tedy okomentovat i senátní volby?

To je v podstatě zázrak. Povedlo se nám s jedním senátorem uspět už v prvním kole, což je jediný z celé republiky, Zbyněk Linhart, a povedlo se nám, aby všichni, kteří obhajují, postoupili do druhého kola. Máme tam sedm kandidátů. Je to také obrovský úspěch, nicméně Senát se počítá až po druhém kole.

Sám jste to už zmínil, že jste ve třech krajích byli první na pásce. Dokážete už odhadnout, kolik hejtmanů může nakonec vaše hnutí mít?

Já nechci nikomu kazit lokální vyjednávání. Za mě si myslím, že ty dva hejtmany, kde jsme vyhráli, budeme mít skutečně jistě, troufám si říct, že by to nakonec mohli být tři, ale nechci předbíhat.

Předpokládám, že především u Martina Půty je to hotová věc, že bude pokračovat ve funkci hejtmana Libereckého kraje. Co říkáte jeho výsledku, protože jemu voliči vyjadřují důvěru opakovaně?

Já jsem dokonce uzavřel jedinou politickou sázku před těmito volbami, kterou jsem vyhrál, že jsem se vsadil, že Martin Půta bude mít přes 35 procent hlasů. Já o tom byl přesvědčen, minule měl 32 procent a předvedl tam skvělou práci. Nezůstal jenom u toho, že dává stará osvědčená jména na kandidátky, ale pustil do první dvacítky i tři mladé lidi pocházející z prostředí Milionu chvilek pro demokracii, ukázal, že to starostenské hnutí není nějakou profesní organizací, ale skutečně politickým hnutím. Hlavně tam ale předvedl skvělou práci a výborně zvládl v celorepublikovém srovnání koronavirovou krizi.

Vy sám jste kandidoval ve Středočeském kraji, kde jste vyhráli. Souhlasíte s tím, že Středočeši u voleb dali najevo, že prahnou po změně po letech vlády hejtmanky Pokorné Jermanové, kterou provázela řada skandálů?

Určitě to byl ten hlavní důvod. ANO skončilo na třetím místě, já bych býval byl radši, kdyby mělo ještě o něco méně hlasů, než mělo, na druhou stranu dvě opoziční síly (STAN a ODS) se dostaly ve výsledcích před hnutí ANO, což prostě ukazuje, že vůle po změně je. Tady je i vůle po změně koalice, protože koaliční partneři (ANO a hejtmanky Jermanové – pozn. red.) ČSSD a KSČM se vůbec nedostali do zastupitelstva, posílili tady Piráti, které člověk taky může vnímat jako stranu, která chtěla přinést změnu. Ten výsledek pro změnu vlády ve Středočeském kraji je absolutně jednoznačný.

Měl jste více preferenčních hlasů než lídryně vaší kandidátky Petra Pecková. Můžete vyloučit, že byste se stal hejtmanem?

Mohu to zcela vyloučit, o hejtmanský post rozhodně nebudu usilovat. Přece jen jsem celostátně známější, Petra Pecková měla pouze lokální známost, takže ten počet jejích preferenčních hlasů je skvělý. Já jí gratuluji, ona je lídryně, ona je kandidátkou na hejtmanku a ona hejtmankou bude.

Budete alespoň krajským zastupitelem?

Budu řadovým krajským zastupitelem, žádnou funkci v krajské radě nechci, žádný výbor, nic takového. Není to žádný trik na voliče, já to říkal jasně před volbami, že nemám žádnou ambici dostat funkci, že na kandidátce jsem proto, abych kryl Petře Peckové záda, abych pomohl svými zkušenostmi a přinesl nějaké hlasy.

Co vám výsledky voleb ukázaly vstříc možnosti spolupráce opozičních stran v parlamentních volbách v příštím roce? Ve vašem případě se mluví především o možné předvolební koalice s Piráty, kterou jste teď poměrně úspěšně vyzkoušeli v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji to funugovalo velmi dobře, přineslo to hezký výsledek, ale fungovalo to dobře i lidsky. Když jsem tam byl na kampani, nebyl jsem schopen rozlišit, kdo z jakého týmu je, protože tam prostě vytvořili jeden tým. Myslím, že i pro Piráty to může být celkem zajímavý signál, že ta spolupráce s hnutím STAN jim může přinést nějaké výhody.

Pokud se na výsledky voleb podíváme podrobněji, byť ta mapa republiky je zbarvená především do barev hnutí ANO, tak výrazně klesli komunisté a sociální demokraté, tedy tradiční partneři hnutí ANO, a demokratická parlamentní opozice má v podstatě v každém kraji v republice – snad jen s výjimkou toho Moravskoslezského – většinu, což je docela zajímavý signál. Myslím si, že je to i signál toho, že vůle po změně tady určitě je.

Byl jsem včera ve štábu TOP 09, kde mi poslanec Dominik Feri ještě během sčítání výsledků řekl, že volby ukážou, že Andrej Babiš není neporazitelný. Jste toho názoru, že se to ukázalo?

Určitě se to ukázalo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby to symbolizovalo vítězství ve větším počtu krajů, na druhou stranu opozice je v současné době složená z celé řady stran, ten opoziční volič má zkrátka mnohem větší volbu než ten, kdo chce podpořit vládu. Tady se ukazuje, že kdo chce podpořit vládní politiku, tak se prostě přiklonil i od sociální demokracie a komunistů k hnutí ANO. V součtu se jednoznačně ukázalo, že Andrej Babiš skutečně neporazitelný není, ale aby se dal porazit, tak to nesmí být politika založená jenom na tom, aby byl Andrej Babiš poražen, musí to být silná programová alternativa.