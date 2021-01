Volný zostudil Sněmovnu, říká Žáček. Neváhal jsem a do potyčky skočil, tvrdí Chvojka

Když viděl, jak nezařazený poslanec Lubomír Volný, který byl původně zvolený za SPD, atakuje jeho kolegu Tomáše Hanzela, hned mu přispěchal na pomoc. Šéf zákonodárců ČSSD Jan Chvojka se vrhl na agresora. „Vůbec jsem nepřemýšlel, že by se mně něco mohlo stát. Když jsem viděl, že pan předsedající je v obtížích, tak jsem okamžitě do potyčky skočil,“ napsal bývalý ministr bez portfeje redakci EuroZprávy.cz. Chvojka žádné zranění neutrpěl. „Jsem v pořádku, nic mě nebolí, žádné zranění jsem neutrpěl.“ Volný urážel předsedajícího Hanzela, který mu vypnul mikrofon. Poté šel přímo za místopředsedou Sněmovny. „Dostaneš flákanec,“ bylo slyšet z mikrofonů.

Incident měl odezvu i v Poslaneckém klubu ODS, jehož politici právě jednali a nebyli tak přítomni v jednacím sále. Poté, co v televizi zaregistrovali nechutnou potyčku, přestali rokovat. Záběry, na nichž agresor u pultíku napadá předsedajícího schůze a místopředsedu Sněmovny Tomáše Hanzela, vylekaly i poslance Pavla Žáčka. „Okamžitě jsme se spojili s kolegy v sále a byli jsme připraveni jít situaci zklidnit. Zásah z naší strany už nebyl zapotřebí, protože policejní služba šla poslance Volného zpacifikovat. Dva policisté menšího vzrůstu se doslova pověsili na obrovitého Volného a ostatním poslancům pomohli,“ líčí dramatické chvíle místopředseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

Dění ve Sněmovně označil za skandální a ostudné. „Dostali jsme se na úroveň některých parlamentních kultur, jejichž parlamentní potyčky jsme vždy odsuzovali. Doposud dolní komora podobný incident ve své historii nezažila. Jedná se o naprostý extrém, který nemůže tolerovat. Volný svým jednáním zostudil Sněmovnu. Každý rozumný člověk musí takové jednání odmítnout,“ čílí se člen Sněmovního výboru pro obranu.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) poté Volného vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Následovat bude disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru. Objevují se spekulace, že by Volný měl být vyloučen. „Pan Volný by měl okamžitě složit mandát. Násilí nejen ve Sněmovně je totiž nepřijatelné,“ tvrdí Chvojka. Žáček však tvrdí, že administrativně se nejedná o jednoduchý proces. „Odebrat někomu poslanecký mandát není úplně snadné. Každý poslanec byl zvolený jako konkrétní osoba, jemuž dali voliči důvěru.“

Žáček, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, netuší, jak by měl být Volný sankcionován. „Jelikož se takový incident odehrál ve Sněmovně poprvé, netuším, jaký trest může padnout. Ani nedokážu predikovat, zda by potyčku mohla řešit policie v trestně právní rovině.“ Předseda Sněmovny Radek Vondráček pro Českou televizi uvedl, že by Volnému mohl být odebrán celý měsíční plat, což by ale považoval za malou sankci. „Uvidíme, nebudu předbíhat,“ odmítá se poslanec občanských demokratů pouštět do jakýchkoli spekulací. Volný navíc na sebe upozornil ještě před potyčkou, a to tím, že v dolní komoře odmítá nosit roušku.

Pavel Žáček si myslí, že dnešní incident vysílá k voličům jasný signál, aby si dobře rozmysleli, koho do Sněmovny vyšlou. „Záleží na voličích, zda chtějí, aby je i nadále ve parlamentu zastupovali nekulturní rváči anebo poslanci, kteří se chovají kultivovaně a hájí jejich zájmy,“ uzavírá historik a politolog pro EuroZprávy.cz