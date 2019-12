Vyšší tresty za týrání zvířat? Z novely zbylo torzo, diskuze bude ještě bouřlivá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soudy zřejmě budou moci uložit jako samostatný trest zákaz chovu zvířat až na deset let. Schválila to dnes Sněmovna. Tresty za týrání zvířat nebo pytláctví nezpřísnila. Nezavedla ani chov zvířat v nevhodných podmínkách takzvaných množíren jako nový trestný čin, jak to část poslanců navrhovala. Novelu trestního zákoníku nyní dostane k projednání Senát.