Výstavbou nemocnice bych Baťův odkaz nepošpinil. Možná skončím v opozici, říká pro EZ Čunek

Jeho hejtmanské křeslo je v silném ohrožení. Aktuální vládce Zlínského kraje Jiří Čunek však na něm nelpí. „Tady přece primárně nejde o to, zda jej udržím či nikoli. Hlavním tématem je, aby se domluvily politické strany a my lidovci zůstali v koaliční vládě Zlínského kraje. Opravdu tedy nejde o mě,“ říká senátor, kterým je nepřetržitě od roku 2006.

Z volební porážky se bývalý I. místopředseda druhé vlády Mirka Topolánka nehroutí, byť jej pochopitelně mrzí. „Už jsem prožil tolik voleb, že jsem se prohry naučil přijímat, což považuji za svoji výhodu,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz bývalý ministr pro místní rozvoj.

Čunek stejně jako šéf lidovců Marian Jurečka očekával v kraji lepší volební výsledek. „Nebudu zastírat, že jsem i já zklamaný a chtěl jsem obhájit čtyři roky staré vítězství. Ukázalo se ale, že Andrej Babiš (hnutí ANO), který kandidoval ve třinácti krajích, a Ivan Bartoš (Piráti) jsou pro mě silní soupeři.“ Hnutí ANO ve Zlínském kraji triumfovalo s 19,08 procenty hlasu, zatímco KDU-ČSL dosáhla na 18,62 procent.

Bývalý předseda lidovecké strany z let 2006 až 2009 nabyl přesvědčení, že na krajských volbách se promítla hysterie kolem výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, která má stát téměř osm miliard a nahradit stávající Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve zlínské Bartošově čtvrti. „Primárním důvodem celého problému i hysterie je, že si někteří naši političtí konkurenti, byť se tak nezachovali úplně všichni, udělali z nemocnice téma, protože nemají žádnou vizi, kterou by voliče oslovili a oslnili.“

Rivalové Čunka vykreslili jako politika, který chce pošpinit odkaz Tomáše Bati (světový obuvnický velkopodnikatel ze Zlína – pozn. red.), jenž zařízení vybudoval. „Zmiňovaný pohled je samozřejmě nesmyslný, protože Baťa ji postavil v roce 1927 a už o osm let později z ní zamýšlel udělat jen sanatorium a nové nemocniční zařízení chtěl postavit někde úplně jinde,“ říká bývalý starosta Vsetína, podle něhož se Baťa žádných projektů nebál. „Nikdy se nespokojil s tím, co vybudoval. V podnikání se proslavil tím, že chtěl mít vše nejlepší i nejmodernější, a to se týkalo i další budoucí nemocnice,“ upozorňuje.

Zastupitel Zlínského kraje netuší, co s projektem nemocnice bude po krajských volbách dál. „Nová nemocnice je teď těsně ve fázi zahájení projektu. Ale zrušit se dá úplně všechno. Už nyní je však jasné, že každá varianta bude stát hodně peněz, ať už nové zařízení či oprava původní Krajské nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně,“ konstatuje politicky ostřílený bard Jiří Čunek.

BABIŠ S BARTOŠEM JSOU PRO NĚJ SILNÍ SOUPEŘI

Pane hejtmane Čunku, věříte, že svůj post můžete stále obhájit, byť volby ve Zlínském kraji nedopadly pro lidovce ideálně? KDU-ČSL jen těsně prohrála s hnutím ANO.

Tady přece primárně nejde o to, zda hejtmanské křeslo udržím anebo nikoli. Hlavním tématem je, aby se domluvily politické strany a my lidovci zůstali v koaliční vládě Zlínského kraje. Opravdu tedy nejde o mě.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v pondělním rozhovoru pro EuroZprávy.cz řekl, že byl vaší prohrou zklamán, a otevřeně prohlásil, že lidovci ve Zlínském kraji zůstali za očekáváním, neboť počítal, že strana čtyři roky staré vítězství na kraji obhájí. Už jste se stačil s porážkou od sobotního odpoledne vyrovnat?

Prožil jsem tolik voleb, že jsem se prohry naučil přijímat, což považuji za svoji výhodu. A tak se opravdu nehroutím. Nebudu ale zastírat, že jsem i já očekával ještě o trochu lepší výsledek a obhájím čtyři roky staré vítězství. Ukázalo se ale, že Andrej Babiš (hnutí ANO), který kandidoval ve třinácti krajích, a Ivan Bartoš (Piráti) jsou pro mě silní soupeři.

Dovolil bych si připomenout, že zase tolik voleb jste neprohrál. Stačí zalistovat vaší historií. Pětkrát jste triumfoval s velkou převahou, a to v komunálních volbách v roce 2002, povedly se vám i senátní v letech 2006, 2012 i 2018 a před čtyřmi lety jste opanoval krajské, jež vám vynesly pozici hejtmana. Dovedete si tedy představit, že byste nakonec skončil v opozici?

Určitě ano, protože jsem během politické kariéry do ní musel několikrát. Není to tedy něco, na co bych nebyl připraven mentálně. Ale přiznám se, že bych se do opozice uchyloval nerad, ale znovu opakuji, jsem na změnu kurzu mentálně připraven.

I váš stranický lídr připustil, že za vaším ne úplně povedeným výsledkem může stát, jak sveřepě jste prosazoval výstavbu krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za téměř osm miliard korun, a podle něj jste měl lépe komunikovat nejen s veřejností, ale i s partnery na zastupitelstvu. Co však zatím nikdo nevysvětlil je, proč výstavba nové nemocnice tolik polarizuje kraj. Chápal bych, kdyby se jednalo o postavení chemičky, továrny či věznice. Ale u nemocnice, která má sloužit všem a pacientům přinést určitý komfort, sporům nerozumím.

Rád bych odpověď na vaši poznámku rovněž znal. Není to špatná úvaha, proč se tak děje. Primárním důvodem celého problému i hysterie je, že si někteří naši političtí konkurenti, byť se tak nezachovali úplně všichni, udělali z nemocnice téma, protože nemají žádnou vizi, kterou by voliče oslovili a oslnili. A celou kauzu ještě zarámovali odkazem na Tomáše Baťu, aby se jím postavená nemocnice nerušila. Zmiňovaný pohled je samozřejmě nesmyslný, protože Baťa ji postavil v roce 1927 a už o osm let později z ní zamýšlel udělat jen sanatorium a nové nemocniční zařízení chtěl vybudovat někde úplně jinde. (Tomáš Baťa zemřel při letecké havárii v roce 1932, po jeho smrti akciovou společnost Baťa i všechny projekty přebral jeho polovlastní bratr Jan Antonín Baťa – pozn. red.) Skutečnost, že projektantům překazily záměr geologické poměry a posléze válka i komunistický puč, je už jiná věc. Baťa se žádných projektů nebál, protože se nikdy nespokojil s tím, co vybudoval. V podnikání byl pověstný tím, že chtěl mít vše nejlepší i nejmodernější, a to se týkalo i další budoucí nemocnice. Bohužel řada lidí dnes o jeho konceptu v byznyse neví anebo nechce vědět. Proto se řada voličů chytla na postoj krajské opozice, že chceme zbořit nemocnici, kterou vystavěl Baťa. A i když to nemá nic společného s realitou, tak lidé tomu příběhu prostě věří.

PENÍZE SPOLKNE JAK NOVÝ PROJEKT, TAK OPRAVA OBJEKTU

V jaké fázi se vůbec nachází projekt ohledně výstavby nové nemocnice? Je možné ho ještě zastavit, byť na předvolebních mítincích jste říkal, že na náměstích se objekty ruší lehce, ale v kanceláři nad projektovou dokumentací je to už horší.

Nová nemocnice je teď těsně ve fázi zahájení projektu. Ale zrušit se dá úplně všechno, dokonce můžete zbořit i dům, co už stojí. Už nyní je však jasné, že každá varianta bude stát hodně peněz, ať už nové zařízení či oprava původního objektu Krajské nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně. Každopádně by si lidé měli uvědomit, že i rekonstrukce stávající nemocnice nebude hned a nepřinese okamžitě zlepšení podmínek. Všechno je tedy před námi a nic není hned. To jsou tedy naše jediné jistoty.

Ještě bych se vrátil k osobnosti Tomáše Bati, který je pro vás inspirující. Co myslíte, že by vám na problematiku ohledně výstavby nemocnice řekl a co by udělal, kdyby v roce 2020 byl na živu?

Jistě chápete, že nemohu vědět, co by nyní udělal. Ale vím, že také on měl problémy s radními, když přes některé z nich nemohl realizovat rozvoj Zlína. Trable vyřešil tak, že napnul své síly, šel do politiky, posléze ovládl volby a stal se starostou. (Ve Zlíně jím byl od roku 1923 do roku 1932 – pozn. red.) Vybudoval nám Zlín, na který jsme hrdí. Bohužel někteří zastupitelé i radní ve zvelebování města i kraje odmítají pokračovat. A proto výstavba města dlouhodobě v zásadě stojí. Zlín bohužel není Český Krumlov (jihočeské město je od roku 1992 zapsané na listinu světového kulturního dědictví UNESCO – pozn. red.), oproti němu my nic nevytěžíme z faktu, že stojíme. Jedinou hodnotou pro nás bude, že budeme v rozvoji města i regionu pokračovat. Naopak historický Český Krumlov bude mít užitek tehdy, když jej budou věrně zachovávat tak, jak je. Tento způsob pro Zlín nic neřeší, město se musí dynamicky rozvíjet, a proto je nutné do něj investovat. Jinak budeme mít problémy.