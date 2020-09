Vystrčil: Kancelář prezidenta republiky se chová neuváženě. Kubery se měl zastat i Babiš

Předseda Senátu na Českém rozhlase konstatoval, že se někteří čeští politici snaží prosazovat věci, které se Číně líbí, a jeden z nich je i Miloš Zeman.

"Když navštíví Čínu a řekne, že se tam přijel učit stabilizovat společnost, tak je to servilita vysokého formátu. Zrovna tak propagace čínských podnikatelských záměrů v Česku neodpovídá skutečným výsledkům," řekl Vystrčil.

Zmínil i reakci prezidentské kanceláře na dopis z čínské ambasády, který byl zaslán jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. Podle Vystrčila se ho měli nejvyšší ústavní činitelé, nejen Zeman, ale například i premiér Andrej Babiš, razantněji zastat.

Vystrčil také tvrdí, že pokud bychom neměli dělat věci, které si myslíme, že jsou správné, protože někdo silný je tak chce, je otázkou, co dělat, když se to stane podruhé, a co bude, když neposlechneme.

"Snažil jsem se udělat věc, o které jsem přesvědčen, že je správná. Jsem člověk, který před rokem 1989 držel ‚hubu a krok‘ a považoval bych za své velké selhání, pokud bych se teď choval stejně," uvedl.

"Udělal jsem to proto, že si myslím, že svoboda a demokracie jsou neuvěřitelně důležité, a když tu někdo prodává naši demokracii, tak já nemůžu mlčet," dodal.

Přiznal rovněž, že se sice vrátil do volební kampaně, což neplánoval a může mu to v ní pomoci, zároveň z ní ale neplánuje vystupovat. To považuje za absurdní.