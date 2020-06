Vystrčil poletí na Tchaj-wan, počítá i s podnikateli

Vystrčil dnes v pořadu Otázky Václava Moravce odmítl cestu či její termín potvrdit, odkázal při tom na svou úterní tiskovou konferenci. Pokud však vyrazí, počítá s tím, že se cesty zúčastní podnikatelská delegace.

Vystrčil v pátek uvedl, že už se již rozhodl ohledně cesty na Tchaj-wan, před kterou varovala Čína jeho předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS) a kterou kritizují někteří politici.

Dnes nechtěl potvrdit, že by měl odletět 30. srpna. "Já slíbil, že to všem řeknu 9. června. Kdybych to nyní řekl, tak bych popřel tohle slovo," řekl Vystrčil.

Pokud však pojede, počítá s podnikatelským doprovodem. Za vhodné by považoval i to, aby se cesta uskutečnila vládním letadlem.