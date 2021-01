Zeman: Hůlka měl "svaté právo" vrátit vyznamenání, Landa říká hlouposti

Hůlka Zemanovi loni v listopadu vrátil Medaili za zásluhy, kterou od něj převzal před čtyřmi lety. Svůj krok odůvodnil tím, že ho prezident zklamal a veřejně zesměšnil. Zeman předtím Hůlkovi v souvislosti s jeho účastí na protirouškové demonstraci doporučil, aby "si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí".

"Já si myslím, že má na to svaté právo (vrátit vyznamenání). On ostatně byl jednou z tváří těch antirouškových manifestací. Nevidím důvod, proč na to reagovat," uvedl dnes o Hůlkovi prezident na dotaz, jak se po vrácení vyznamenání cítil.

K Landovi, který v úterý ve Sněmovně kritizoval vládu kvůli jejímu postupu při epidemii koronaviru, řekl, že jeho projev nečetl. "Z toho, co říkáte, to považuji za hloupost. Nedochází k žádnému - ať už plošnému, nebo selektivnímu - zotročování, dochází k obranným opatřením, kde nepřítel je epidemie. To bylo za každé epidemie, dokonce za každé války a boj proti epidemii je svým způsobem druhem války," řekl Zeman.

"Ti kdo chtějí svobodu, ať ji mají. Ať odmítnou očkování, ale ať se potom nediví, jestliže na tuto epidemii zemřou. A horší by bylo, kdyby mezi tím stihli ještě někoho nakazit," dodal.

V souvislosti s oblastí kultury dnes Zeman také zmínil, že pokud někdo navrhne státní vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" in memoriam udělí. Zároveň pochválil některé televizní seriály, které vznikaly před rokem 1989. "Ty takzvané komunistické seriály byly často daleko kvalitnější než seriály, které v českých televizích zažíváme teď," prohlásil. Jako příklad uvedl seriál Byli jednou dva písaři, který v roce 1972 režíroval Ján Roháč. Podle Zemana jde o "geniální a nepřekonatelné" dílo.