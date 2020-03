Zeman vyzval občany, aby se zapojili do pomoci ve zdravotních a sociálních službách

Tým současně vyzval občany, aby se začlenili do pomoci ve zdravotních, sociálních a souvisejících službách. Na sociálních sítích o tom po jednání informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Jednání se zúčastnil i ministr Vojtěch.

"Já jsem hovořil o té aktuální situaci v České republice, o opatřeních, která vláda učinila, diskutovali jsme o tom s týmem pana prezidenta i s panem prezidentem. Musím říct, že mě potěšilo, že všichni vyjádřili maximální podporu v tomto směru; tomu, jak postupujeme," řekl Vojtěch po jednání České televizi.

K záměru premiéra Andreje Babiše (ANO) vyhlásit karanténu pro celé Česko, Vojtěch jen řekl, že se o tom odpoledne povede debata na zasedání vlády. "Určitě je to jedno z řešení, to nejstriktnější, ale na druhou stranu, pravda je, že ta čísla zatím nejsou úplně optimistická," řekl. "Všechna řešení jsou v tuto chvíli na stole, budeme to vyhodnocovat na vládě a uvidíme," dodal.