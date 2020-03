Zeman zřejmě pojede do Číny, koronaviru navzdory

Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Účast Zemana na summitu potvrdil v posledních dnech ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO). Pražský hrad dosud Zemanovu účast nepotvrdil, prezident tak ale dnes nepřímo učinil.

Řekl, že v Pekingu, kde je podle něj situace ohledně koronaviru klidná, se chce chránit stejně jako ostatní hlavy států. Dodal, že když mu to hygienici dovolí, následnou dvoutýdenní karanténu by trávil na zámku v Lánech.

Cestu Zemana do Pekingu měla před dvěma týdny v Pekingu potvrdit delegace tvořená kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem, jeho poradcem Martinem Nejedlým a členem představenstva CITIC Europe Holdings a šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Po návratu z Číny do Česka měli zůstat dva týdny v karanténě, Nejedlý ale podle serveru Aktuálně.cz karanténu porušil a poobědval v restauraci. Nejedlý to odmítl. "Vynadám mu, jakmile ho uvidím," řekl dnes Zeman.