Živnostníci v karanténě by podle Schillerové také mohli dostávat příspěvek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v návrhu nového zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky připravuje také ustanovení, které by umožnilo živnostníkům s nařízenou karanténou žádat o příspěvek 370 Kč denně. Dnes to ve Sněmovně poslancům řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Řekla to v debatě nad návrhem nového zákona, který má přinést zaměstnancům s nařízenou karanténou příspěvek rovněž až 370 korun denně, takzvanou "Izolačku".