Poslanci uctili minutou ticha oběti ruské invaze na Ukrajinu

Navrhované změny pravidel pro vyplácení mezd zaměstnancům za firmy v platební neschopnosti Sněmovna zřejmě schválí. Například pro podání žádosti a poskytnutí peněz zaměstnancům by neměl stačit návrh na insolvenci, ale rozhodující by mělo být oznámení o zahájení insolvenčního řízení. Předpokládá to vládní novela, kterou Sněmovna poslala po dnešním druhém čtení do finálního kola projednávání.