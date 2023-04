Potravinové banky jsou téměř prázdné, pomoc potřebuje i střední třída

Potravinové banky poskytují pomoc například samoživitelům, seniorům nebo lidem v tíživé sociální situaci. Na rozdělování pomoci spolupracují s neziskovými organizacemi a společnostmi, kterých je téměř 1400. Mezi potřebné distribuují také drogistické zboží. "K dnešnímu dni máme téměř prázdné sklady," řekl Slavíček. Podle federace bank stoupla loni potřeba pomoci meziročně o 30 procent.

Slavíček uvedl, že služeb bank nyní využívají i lidé, kteří dříve sociální pomoc nepotřebovali. Z potravin, které se do skladů bank loni dostaly, bylo podle něj 60 procent z maloobchodních řetězců. Od roku 2018 platí novela zákona, který obchodům nad 400 metrů čtverečních ukládá dávat neprodejné potraviny neziskovým organizacím. Většina potravin, které se do bank dostanou, by se jinak zlikvidovaly. Slavíček podotkl, že pro banky jsou důležité hlavně trvanlivé potraviny.

V červenci začnou na 150 místech po celé ČR fungovat výdejny potravinových bank, kde se bude pomoc distribuovat přímo lidem. Projekt má být podle Slavíčka postaven na spolupráci s městy a počítá se i s kamennými výdejnami v některých městech. Mobilní výdejny by měly pomoci dostat potravinovou pomoc k 50.000 lidem, doplnil.

Na podporu potravinových bank se od roku 2019 konají dvakrát ročně celonárodní sbírky potravin. Poslední kolo sbírky se konalo 12. listopadu ve zhruba 1400 obchodech s potravinami nebo drogistickým zbožím. Vybralo se 520 tun zboží, z toho 468 tun potravin, ze kterých lze připravit až 936.000 porcí jídla. Lidé přispěli také 52 tunami drogerie. V Česku je 15 regionálních poboček potravinových bank a jedno logistické centrum v pražské Dubči. Pracuje v nich kolem 120 lidí.