Prahu zablokuje až tisíc traktorů. Očekává se dopravní kolaps

Rozsáhlé demonstrace proti krajně pravicovému extremismu a straně Alternativa pro Německo (AfD), k nimž v Německu dochází již několik týdnů, by mohly přerůst do dlouhodobého protestního hnutí. Pro agenturu DPA to uvedl expert Centra pro výzkum konfliktů na univerzitě v Marburgu Tareq Sydiq.