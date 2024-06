MANUÁL k volbám do europarlamentu. Češi si volí 21 zástupců, na co nezapomenout?

Volby do Evropského parlamentu oficiálně odstartovaly. Jako první jdou k urnám voliči v Estonsku – od pondělní osmé hodiny ranní mohou volit online, úderem poledne už i osobně. Konkrétně estonský případ je v rámci EU unikátní, volby se zde táhnou celých šest dní.

Volby v České republice

V České republice se volby uskuteční od pátku 7. do soboty 8. června. Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14.

K volbám může dorazit plnoletý český nebo evropský občan, který je na území Česka registrován k přechodnému nebo trvalému pobytu alespoň 45 dní před volbami. V evropských volbách v Česku ale neexistuje možnost volby ze zahraničí.

K volbám si každý volič musí donést platný doklad totožnosti, tedy buď občanský průkaz nebo cestovní pas. Hlasovací lístky by měly dojít každému do schránky nejpozději tento týden, lze o ně ale zažádat i přímo v místě voleb u volební komise. Lístek příslušné strany se vloží do obálky, kterou volič obdrží na místě od volební komise, a vhodí do urny.

Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů lze žádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Je možné tak učinit ústně i telefonicky. Rovněž můžeme požádat jiného voliče o asistenci při hlasování ve volební místnosti. Nikoho však nelze zmocnit k tomu, aby volil za voliče.

Češi si volí 21 poslanců s tím, že mohou používat preferenční hlasy (tzv. kroužkování). „Česko používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům možnost dávat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvoleni,“ píše se na webových stránkách Evropské unie.

Preferenční hlasy volič udělí zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Každý volič má v eurovolbách k dispozici 2 preferenční hlasy. Při zakroužkování více kandidátů se preference nezapočítají.

Aby se strana dostala do Evropského parlamentu, musí získat minimálně 5 % hlasů. „Podle práva EU musí všechny země používat volební systémy, které zajistí poměrné zastoupení, což znamená, že počet volených členů každé strany závisí na podílu volebních hlasů, které strana obdržela,“ vysvětluje EU rozdělení křesel.

Koho si volíme?

Češi si zvolí svých 21 zástupců v Evropském parlamentu, což je vedle Rady Evropské unie, Evropské rady a Evropské komise jedna ze čtyř hlavních politických institucí EU. Celkem má takzvaný „europarlament“ 705 členů. Oproti volbám z roku 2019 jde o úbytek, před odstoupením Velké Británie zde mělo mandáty 751 poslanců.

Jak píše například server Euronews, Evropský parlament „přímo utváří legislativu, politiky a rozpočty EU a odráží demokratický hlas téměř půl miliardy občanů v Evropě“. Nelze opomenout, že v některých zemích voliči musí k urně jít. Týká se to Kypru, Lucemburska, Bulharska, Řecka a Belgie, ačkoliv tato povinnost často není vynucována. Česká republika povinnou účast nemá.

Jak se volí v celé EU?

Ve většině zemí EU se bude volit pouze v neděli. Výjimku tvoří Irsko, Itálie, Slovensko, Malta, Nizozemsko a Lotyšsko. Česká republika je společně s Itálií jedinou zemí, kde se volby odehrají ve dvou dnech.

Nejvíce poslanců si volí Němci (96), za nimi jsou Francouzi (81), Italové (76) a Španělé (61). Naopak nejméně zástupců získají Kypr, Malta a Lucembursko (po 6), následuje Estonsko (7) a Lotyšsko se Slovinskem (9).

Naši sousedé slovenští sousedé si volí 15 zástupců, Rakušané jich pak mají 20 a Poláci 53. Stejný počet mandátů jako Česká republika (tedy 21) mají ještě Řekové, Maďaři, Portugalci a Švédové.