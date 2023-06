Prezident Pavel nakonec na známkách je. V prodeji jsou od dnešního dne

Archy s deseti známkami jsou ke koupi na pobočkách České pošty a jejím e-shopu za 230 korun. Samostatně se prodávat nebudou, informovala firma v tiskové zprávě. Pro tuto chvíli vzniklo 100 tisíc kusů, v případě velkého zájmu je možný dotisk.

Autorem výtvarného návrhu je Petr Štěpán, kterého inspirovala například česká hymna, literární díla nebo tradiční řemesla. Na pozadí Pavlova portrétu tak mohou lidé najít barvy jako květolipová, českomotorková, babičkově malinovková, hřibově pravá, poskalinová, spodně kvašená, cibuláková, letněbouřková rozmarná, vontská špendlíková a šumněborová.

Pražský hrad informoval o vzniku známek počátkem května, kdy je prezident představil společně s oficiálními portréty ve školní třídě na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu.

"Moje vize byla nemít žádný portrét ani žádnou známku, není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil," řekl tehdy Pavel s tím, že je s výsledkem spokojený.