Prezidentské volby 2023: Program debat před druhým kolem. Televize mají problém se domluvit

Strašení válkou, zatažením do války či mobilizací pokládá prezidentský kandidát Petr Pavel za zbabělost a zneužívání strachu. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že mu kvůli zkušenostem z války na míru záleží víc než řadě politiků. Pavlův protikandidát ve druhém kole voleb, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), nechal o víkendu vylepit mimo jiné billboardy se sloganem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Naráží v nich na to, že Pavel je vysloužilým vysokým představitelem české armády a NATO.