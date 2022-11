Prezidentské volby: Hlasovat zřejmě budou moci v lednu i lidé v izolaci kvůli koronaviru

Voliči v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19 měli podobnou možnost hlasování během koronavirové epidemie v senátních a krajských volbách před dvěma lety a loni při sněmovních volbách. Stejně jako tehdy budou moci hlavu státu vybírat lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané finále o dva týdny později. Zákon by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, nejpozději 16 dnů před hlasováním. Zákon podpořilo 146 ze 167 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti.

Stanoviště pro hlasování z auta má být podle zákona nejméně jedno na každý okres, v Praze jich má být nejméně pět. Na rozdíl od minulých voleb se na jejich provozu budou podílet hasiči, nikoliv armáda. Hlasování z auta se uskuteční 11. ledna a pravděpodobně také 25. ledna v době od 8:00 do 17:00. Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních by se uskutečnilo 12. ledna v době od 8:00 do 22:00 a 13. ledna v době od 8:00 do 18:00, ve stejných časových rozmezích i 26. a 27. ledna v případě druhého kola voleb.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již dříve uvedl, že chce připravit do budoucna obecný předpis, který by neřešil jen covid-19 a jednotlivé volby, ale který by umožnil hlasovat lidem v karanténě nebo izolaci s různými typy onemocnění.

Kabinet opětovně čelil opoziční kritice, že nezajistil hlasování pro nemocné covidem-19 v letošních komunálních a senátních volbách. Vláda se hájila tím, že při obecních volbách by bylo příliš složité zajistit speciální volební schránky v každé obci. Podle Rakušana prezidentská volba naopak hlasování zvláštními způsoby umožňuje díky tomu, že jsou stejné volební lístky v celé zemi a systém je jednodušší.

Loni při sněmovních volbách hlasovalo z auta 1600 voličů, do přenosné volební schránky odevzdalo hlas dalších zhruba 1200 voličů. Voliči v karanténě měli možnost hlasovat na 82 drive-in stanovištích, nejčastěji na parkovištích nebo v areálech státních institucí.

V roce 2020 bylo pro hlasování z auta připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze kvůli senátním volbám, zbylé po jednom v každém okrese. V každém z krajů přijelo hlasovat v průměru 250 lidí. Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.