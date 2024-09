Primátor Opavy vyzve vládu k odložení krajských a senátních voleb

Podle Navrátila bude velmi složité volby v tomto stavu připravit, protože některé volební místnosti nebudou vůbec přístupné a distribuce volebních lístků může být vážně narušena.

""Připravit volby v tomto stavu bude velmi náročné. Některé volební místnosti nebudeme moci vůbec otevřít. Pravděpodobně ani nedokážeme zajistit roznesení volebních lístků," řekl na tiskové konferenci.

Dodal také, že mnoho členů volebních komisí bydlí v zatopených oblastech a budou muset řešit své vlastní domácnosti.

Mluvčí magistrátu, Roman Konečný, potvrdil, že sedm volebních okrsků je pod vodou, včetně budov, kde se měly volby konat, jako jsou školy a školky. Kvůli tomu se hledají náhradní řešení.

Roznos volebních lístků také vázne, protože zaměstnanci magistrátu se od čtvrtka věnují povodňové situaci. Kromě toho má město problémy s personálním zajištěním, zejména pro druhé kolo senátních voleb, protože mnoho lidí z volebních komisí je zasaženo povodněmi a řeší své vlastní domovy.

V místech, kde nebude kvůli povodním a odstraňování jejich následků možné v pátek a sobotu otevřít volební místnosti, zajistí hlasování hasiči – jak profesionální, tak dobrovolní. Ministerstvo vnitra připravuje manuál, který pomůže s organizací voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Po jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že odložení voleb by bylo možné pouze změnou legislativy, což není snadné.

Podle Hladíka se na rozvodněných řekách do pátku a soboty situace uklidní a životy ani majetek nebudou ohroženy, ale na Jesenicku budou stále probíhat odklízecí práce. V oblastech, kde nebude možné hlasovat ve standardních volebních místnostech, pomohou s volbami hasiči.

Večer bude o volbách jednat vláda. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že by musel být vyhlášen stav legislativní nouze, aby bylo možné termín voleb změnit. Hasiči opakovaně potvrdili, že jsou připraveni pomoci starostům s organizací voleb v souladu se zákonem.