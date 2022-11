Příští týden se mohou lidé zdarma otestovat na HIV a žloutenku

Do ČR přišlo z Ukrajiny od začátku války 211 HIV pozitivních osob, 155 žen a 56 mužů, jejich průměrný věk je 41 let. Z nich 203 už mělo nákazu diagnostikovanou a léčilo se v zemi původu, v čemž chtěli i v Česku pokračovat, proto vyhledali odborná centra. Ve zprávě o výskytu HIV a AIDS v dubnu letošního roku to uvedla Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ).