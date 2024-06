První dodávka munice zajištěná díky české iniciativě dorazí na Ukrajinu do konce června

Premiér Petr Fiala (ODS) koncem května oznámil, že na iniciativu, v rámci které Česko shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu mimo EU, přispělo 15 zemí EU a NATO částkou přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun).

Černochová neuvedla, zda munice již dorazila na Ukrajinu, ale zdůraznila, že Česká republika plní své závazky vůči partnerům zapojeným do projektu. První dodávka by měla být na Ukrajině do konce června.

Ministryně nedávno navštívila české firmy v Pardubickém kraji, které dodávají vojenský materiál. Tyto firmy nabízejí technologie jako aktivní a pasivní radary, což představuje další možnou formu pomoci Ukrajině.

Lubomír Metnar (za ANO), bývalý ministr obrany a současný předseda sněmovního branného výboru, kritizoval nejasnosti kolem českého příspěvku do iniciativy a stav munice.

Černochová uvedla, že předčasné zveřejňování informací by mohlo být využito Ruskem. Až bude možné, budou poskytnuty další informace, vyjma původu munice, protože některé země nechtějí být otevřeně na jedné straně konfliktu.

Česká vláda schválila příspěvek na nákup dělostřelecké munice od české firmy, která je připravena materiál na Ukrajinu poslat. V následujících týdnech bude oznámena přesná částka a jméno české společnosti zajišťující munici.