Radikalizace české společnosti má počátky v 90. letech, přispěla k ní pandemie i fake news

Možná jste to nevěděli, nebo si to nechtěli připustit, ale problematika „falešných zpráv“, tedy fake news a jejich možných dopadů do života společnosti je sice v současnosti žhavým tématem nejen kvůli rostoucí agresi nejrůznějších falešných profilů na sociálních sítích, ale i ve virtuálním světě lze nalézt řadu odkazů na to, že ve světě byznysu je tento problém „starým známým“. A možná o to nebezpečnějším. Je totiž prokázáno, že ať už záměrné nebo tzv. „nechtěné zprávy, mohou výrazně ohrozit finanční stabilitu firem nebo odvětví, nemluvě třeba o jejich setrvání na trzích. A to se může týkat nejen jednotlivých společností, ale také fungování celé ekonomiky.