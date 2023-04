Řehka: Civilní lékaři byli na cvičení případných odvodů zváni i v minulosti

Zopakoval, že cvičení se koná každoročně, letos je pouze plánováno ve všech krajích na stejnou dobu. Potřebu cvičení podpořili i prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS).

V květnu se v Česku uskuteční pravidelné cvičení, které prověří připravenost armády na případné odvodní řízení. K němu by stát mohl sáhnout, pokud by byl vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Řehka odmítl, že by toto cvičení bylo přípravou na mobilizaci. Podotkl, že armáda každoročně pořádá stovky cvičení, které se týkají různých situací. Cvičit podle něj vojáci musí i případná odvodní řízení, aby byli schopni v krizových situacích reagovat.

V minulých letech podobná cvičení organizovala krajská vojenská velitelství, letos se armáda podle Řehky rozhodla vše procvičit ve stejný čas, aby do nácviku mohlo být zapojeno i relativně nedávno vzniklé teritoriální velitelství.

Cvičení se mohou zúčastnit také civilní lékaři. Podle Řehky nejde o novinku, doktoři byli zváni i v minulosti, míra jejich zapojení záležela na jednotlivých krajích, vyšší byla třeba na Vysočině či v Moravskoslezském kraji.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek serveru iDnes.cz řekl, že si nepamatuje, že by se lékaři podobných cvičení v minulosti účastnili. Generální štáb podle něj s komorou nekomunikuje. Lékaře chce vyzvat, aby nabídku armády ignorovali. Armáda podle Řehky lékaře na cvičení zvala prostřednictvím krajů, stejný postup zvolila i letos. Zdůraznil, že ze strany armády jde pouze o nabídku, protože v době míru nemůže lékařům nic nařizovat.

Podle prezidenta Pavla chtěla armáda podobné cvičení udělat i v době, kdy jí jako náčelník generálního štábu velel. V čele armády stál v letech 2012 až 2015. I tehdy podle něj záměr vyvolal podobné emoce jako nyní. "Bohužel se ukazuje, že emoce jsou špatným rádcem, protože nás vedou k mylným závěrům a vyvolávají stav psychózy, která je naprosto zbytečná," řekl. Armáda podle něj bude procvičovat standardní administrativní proces odvodů, což neznamená samo o sobě mobilizaci. Armáda a vojenští lékaři podle něj podobné situace cvičí pravidelně a nyní je snahou, aby se zapojili i civilní lékaři. "Což neznamená nic jiného, než že se část dne zúčastní procedur a osvěží si, jak by asi měly probíhat," podotkl.

Připomněl, že mobilizace se v případě krizových situací může týkat lidí ve věku mezi 18 a 60 lety. "Nikde není psáno, že nám taková situace hrozí, ale měli bychom být na ni připraveni. Protože ten, kdo je připraven, není překvapen nebo zaskočen," řekl.

Podle Fialy je potřeba připravené postupy pravidelně ověřovat a procvičovat, což dělají všechny složky bezpečnostního obranného systému. Označil to za zájem českých občanů. Dodal, že když se něco takového procvičuje, tak to neznamená, že to bude muset Česko v budoucnu nějakým způsobem využít.