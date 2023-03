Říká se, že je to základ státu. Ministerstvo chystá novou strategii rodinné politiky

Šéf resortu chce prosazovat třeba navýšení rodičovské, podporu pečujících či rozšíření dětských skupin.

"Naší strategií rodinné politiky míříme na všechny rodiny. U všech těchto rodin je nutná stabilizace vztahů. Jde nám především o zájem dětí, ať už žijí v rodině, kde je sezdaný pár, nebo nesezdaný, nebo složený úplně jinak třeba z osob stejného pohlaví. Ta stabilita vztahů je velmi důležitá," řekla Jelínková.

Rodinná politika má přispět k tomu, aby lidé měli více dětí. Takzvaná plodnost - tedy počet dětí, které žena přivede za život na svět - v minulých letech rostla. Nejvyšší byla předloni, kdy se tento ukazatel dostal na 1,83. Loni byl podle předběžných údajů na hodnotě 1,66. Česko je tak v EU podle statistik nadprůměrné. Podle Jurečkových představ by plodnost měla ale dosáhnout čísla dvě. Počet narozených dětí se přesto v příštích letech výrazně zvýšit nemůže. Do věku rodičů totiž přicházejí slabé ročníky z 90. let.

Rodinnou politiku tvoří úlevy na dani, dávky a služby. Výdaje na ni má Česko v EU podle dřívějších zjištění Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd nadprůměrné. Podpora míří ale spíš do daní, nabídka školek a částečných úvazků patří k nejnižším. Dávky se soustřeďují hlavně na rodiny s nejmenšími dětmi bez ohledu na příjem domácnosti, jen menší část peněz míří k chudým. K nejvyšším patří ve srovnání s jinými státy míra přerozdělování odvodů a daní od svobodných bezdětných k sezdaným párům s dětmi, kde vydělává jeden z rodičů.

Zástupci resortu zmínili zamýšlené rozšíření školek a dětských skupin či už zavedenou podporu částečných úvazků a další dosud přijaté kroky. Prosazovat chtějí navýšení rodičovské či podporu pečujících v domácím prostředí. Termín dokončení a předložení koncepce vedení ministerstva zatím neupřesnilo.