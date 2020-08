Distanční výuka se stala součástí školského zákona, Zeman novelu podepsal

Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Nebude se však vztahovat pouze na případnou epidemii koronaviru, ale i na další krizové situace, které by mohly nastat. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně.

Sněmovna na žádost vlády schvalovala novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze 19. srpna, o den později ji schválil i Senát. Předloha prošla Parlamentem beze změny v podobě, v jaké ji předložila vláda.

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky. Vláda upozorňuje na to, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Distanční výuka se nebude týkat těch dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Na dálku se nebudou muset vzdělávat ani žáci v jazykových a základních uměleckých školách.

Vláda už rozhodla, že dá školám navíc 1,3 miliardy korun na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Školy by peníze měly dostat do konce října. Z části peněz by měly nakoupit vybavení pro žáky, kteří nemají doma výpočetní techniku.