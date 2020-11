Do víceletých gymnázií se v pondělí vrátí třetina žáků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Budovy víceletých gymnázií se od pondělí zaplní studenty zhruba z třetiny. Vrátí se do nich polovina žáků prim až kvart. Přidají se k maturantům, kteří do školy mohou chodit od této středy. Podmínka, aby se studenti různých tříd nepotkávali, není podle ředitelů škol na nižším stupni gymnázií tak problematická jako právě u maturantů. Připravit rozvrhy pro střídavou výuku nižších ročníků víceletých gymnázií proto nebylo tolik obtížné. Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol na dotaz ČTK.