Dva termíny přijímaček na střední školy? Vláda patrně odmítne návrh lidovců

Vyplývá to z předkládací zprávy k novele, která je na vládním webu. Kabinet se bude předlohou zabývat v pondělí.

Ministerstvo školství k novele sdělilo, že jeden termín zkoušek v červnu místo dvou dubnových byl schválen kvůli epidemii koronaviru. Byl kompenzován tím, že uchazeči měli letos delší čas na vyplnění přijímacích testů. Zrušení možnosti odvolání bylo přijato kvůli tomu, aby se na přijímací řízení dále neprotahovalo, sdělilo ministerstvo.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že právo na odvolání ve správním řízení nelze dovodit ani z ústavy, ani z mezinárodních smluv. Podotklo, že by novela by nabyla účinnosti pravděpodobně až o letních prázdninách a nebylo by tak možné dodržet třídenní lhůtu pro odvolání proti zamítavému rozhodnutí o přijetí.

Ministerstvo spravedlnosti se k novele postavilo neutrálně s ohledem na "důvodné obavy, že budou nesrovnalosti v průběhu přijímacích zkoušek řešeny cestou žalob, což by vedlo k vyššímu nežádoucímu zatížení správního soudnictví".

Novelu podpořil úřad Veřejného ochránce práv, podle něhož s ohledem na zlepšenou epidemiologickou situace není důvod omezovat počet termínů přijímacích zkoušek. Rovněž zrušení možnosti se odvolat nepovažuje ombudsmanův úřad za dostatečně odůvodněné tím, že je třeba zrychlit přijímací řízení

Stanovisko vlády bude doporučením pro Sněmovnu, která o novele rozhodne.