Některé školy hlásí z dnešního testování podobné výsledky jako minulý týden

V sokolovské základní škole Rokycanova před týdnem antigenní testy nezaznamenaly žádný pozitivní případ stejně jako dnes, test jednoho žáka ale vyšel neprůkazně, proto jej škola poslala na kontrolní PCR test. Vedle v Plzeňském kraji proti minulému týdnu přibylo pozitivně testovaných žáků a pracovníků škol.

Testování se ve školách týká neočkovaných, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu koronavirem. V základní škole Rokycanova v Sokolově se ale podle ředitelky Petry Šiškové testují všichni žáci a zaměstnanci. "Zeptali jsme se jich, jestli by jim to nevadilo, kdyby se taky testovali. I když nemají příznaky, mohou být taky nakažení," řekla ČTK Šišková. Karlovarský kraj je na tom z hlediska epidemie mezi kraji stále nejlépe. Na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dnů tam připadá 469 případů covidu.

Na základní škole 5. května v centru Liberce mělo před týdnem pozitivní test na koronavirus deset dětí, dnes jich bude minimálně šest. Ředitelka Iveta Rejnartová zatím ale neměla všechny údaje. Zhruba z 580 žáků se jich testovalo kolem 350. "Část dětí na druhém stupni je očkována a máme také velkou nemocnost. Děti, co jsou doma, tak netestujeme," řekla ředitelka školy. Velká nemocnost podle ní komplikuje výuku. "V některých hodinách jedeme i hybridní výuku, to znamená, že připojujeme děti nemocné z domova. Je to ale dobrovolné, a když nechtějí, tak je to docela problematické," řekla.

Na Gymnáziu Žďár nad Sázavou měl po dnešním testování pozitivní test na covid jeden žák a jeden nepedagogický pracovník, podle ředitele Vlastimila Čepeláka je to stejný výsledek jako před týdnem. Ve škole se 470 žáky jsou nyní v karanténě dvě třídy a jedna učitelka. "Výuku máme duální, pro ty, co sedí v lavici, a zároveň se výuka vysílá," řekl ředitel.

V ostravské Základní škole Pěší ranní testování podle ředitele Kamila Tabáška odhalilo dva nakažené mezi zhruba 130 testovanými dětmi. Tři pozitivně testované mělo dnes ráno Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Proti prvnímu testování, které bylo na škole kvůli nepříznivé epidemické situaci na Přerovsku na začátku listopadu, jich bylo méně. Antigenní testy tehdy zachytily na škole 32 případů, nicméně PCR testy potvrdily jen pět případů. Ředitelka školy Romana Studýnková ČTK řekla, že na distanční výuce je nyní pět tříd, které se v týdnu budou vracet do školy.

V brněnské Základní škole Sirotkova, kde se dnes testovalo asi 680 dětí, vyšel pozitivní test u čtyř dětí, uvedl ředitel Dan Jedlička. Pro případ, že ve třídě kvůli nemoci nebo karanténě chybí deset a více dětí, zavedla škola hybridní výuku. Učitel při ní učí zbytek dětí ve škole a pro děti, které jsou doma, vysílá hodinu přes kameru a internet.

Ve Zlínském se před týdnem testovalo 42.770 žáků, z toho pozitivní antigenní test mělo 825 dětí. Testovaných zaměstnanců bylo 1830, z toho pozitivní výsledek antigenního cestu mělo 21, sdělila ČTK krajská radní Zuzana Fišerová (Piráti). Minulý týden bylo v kraji v izolaci 1179 žáků a 226 zaměstnanců škol. Výsledky za dnešek zatím nejsou k dispozici.

Plzeňský kraj zaznamenal ve srovnání s týden starými daty podle vedoucí odboru školství Dagmar Škrkantové mírný nárůst v pozitivitě žáků i zaměstnanců. Ve všech 26 plzeňských základních školách je 516 pozitivních žáků z celkového počtu téměř 15.000 a 48 pozitivních pedagogů. Žádná základní škola ale podle ní není uzavřena, v karanténě jsou vždy jen jednotlivé třídy, uvedla Škrkantová.

Školy mají pro testování žáků zásoby antigenních testů od státu, pro neočkované učitele musí zajistit testování samy. Testování má podle rozhodnutí vlády pokračovat i v dalších týdnech, opakovat se má vždy v pondělí do konce února.