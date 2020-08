Likvidace talentů. Školy se bouří proti plánovanému konci vědomostních soutěží

Důvod je prostý. Zní totiž takhle: "Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Podle dlouholetého organizátora SOČ Petra Mazoucha z Vysoké školy ekonomické v Praze se přitom koncem minulého školního roku povedlo navzdory náročným podmínkám vyžádaným nouzovým stavem a koronakrizí soutěž nakonec zachránit, což jej potěšilo.

Jakmile si ale přečetl manuál, ihned ho dobrá nálada opustila. "Nyní už nejde jen o nějakou SOČ, ale o systematickou likvidaci desítky let budovaného systému péče o talentovanou mládež. Bohužel to může mít nedozírné následky, protože z různých olympiád a jiných soutěží se rekrutovali nejen následní reprezentanti pro mezinárodní soutěže, ale také to byla výborná a léty prověřená cesta pro výchovu mladých vědců. Přes program Excelence se navíc dostaly peníze za umístění žáků přímo do škol, které tak měly nejen motivaci podporovat učitele a studenty, aby se zapojovali do soutěží, ale i finanční přilepšení," sdělil webu denik.cz

Reakce na sebe nenechaly čekat ani na sociálních sítích. "Ministr školství kolegovi potvrdil, že letos nedá na soutěže pro talentované děti ani korunu. Prý si je ale mohou sami udělat distančně. Měly začít za měsíc, ale ani se neobtěžovali nám dát vědět," napsal na Twitteru Malý vědec.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v reakci na opozičního poslance Ondřeje Profanta (Piráti), který hovořil v podobném duchu, řekl toto: "Celostátní kola nebudou vyhlašována, ale prostředky na letos konané soutěže vypláceny budou, s krácením prostředků na rok 2021 se nepočítá.“

Rovněž také podotkl, že pokud jsme na tom tak, že nevíme, jak se bude dále vyvíjet epidemiologická situace, pak postrádá logiku plošné vyhlašování, k němuž musí dojít do konce hlavních prázdnin. "Ubezpečuji vás však, že pokud cesta podpory nebude formou soutěží, budeme peníze do nadaných žáků směřovat jinak,“ avizoval šéf resortu školství.

Ani těmito slovy ale neutěšil skoro tisíce učitelů, žáků, profesorů a akademiků. Ti se podepsali pod otevřenou výzvu, v níž ministra školství žádají, aby zvážil své rozhodnutí.

"Uvědomujeme si, že současná situace je náročná a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat," stojí v dopise.

Signatáři zároveň také poukazují na to, že úspěchy v soutěžích často hrají roli u přijímacích řízení na vysoké školy, jejichž brány jsou bezpodmínečně otevřené úspěšným řešitelům celostátních kol, případně jsou jim garantována různá stipendia během studia. Čeští studenti se taktéž častokrát nacházejí na nejvyšších příčkách v mezinárodních kláních.

Mezi ně patří například výherce celosvětové chemické olympiády Adam Přáda, který momentálně působí jako doktorand na univerzitě v Cambridge a který je právě taktéž jedním ze signatářů zmíněné výzvy, v níž je také řečeno, že se během vědomostních soutěžích nekumulují desítky studentů na jednom místě a že není problém udržet sociální distanc.

"Jsme připraveni průběh jednotlivých soutěží přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci,“ stojí v závěru. Kromě racionálních argumentů by ale mohly být ale i jiné možnosti, jak tyto akce zachránit. Alespoň tak se k tomu vyjádřil na Twitteru Petr Svoboda ve své narážce na názorové "veletoče" premiéra Babiše: "Když kolem toho bude velký rachot, je tady naděje, že přijde Andrej (Babiš), povšimne si svých občanů a situaci zachrání. A takhle, milé děti, to tady u nás chodí."