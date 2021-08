Teplá voda ve školách je problém. Netestované žáky může čekat individuální výuka, říká šéf ředitelů

Není na něm patrná nervozita z návrhu ministerstva zdravotnictví na protiepidemická opatření pro provoz základních a středních škol od září. Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc totiž tvrdí, že řada doporučovaných restrikcí je shodná s podmínkami, jimiž se školy řídily během uplynulého školního roku.

„Proto si myslím, že veškeré připomínky se dají v klidu zakomponovat do finálního návrhu, které ministerstvo školství připravuje na polovinu srpnu. A tak kolem 25. srpna, kdy nastupují pedagogičtí pracovníci, bychom už měli znát jasný manuál, podle něhož se sbor ohledně protiepidemických opatření bude řídit,“ konstatuje. V materiálu, který si stáhl ze stránek ministerstva zdravotnictví, je však přesto řada nejasností i doporučení, která těžko půjdou dodržet.

Homogenita školáků bude někdy složitá

Ředitel základní školy v Pečkách na Kolínsku tak už nyní ví, co tento týden bude konkrétně připomínkovat. „Není mně jasné, co se stane s dětmi, jejichž rodiče odmítají testování svých potomků i následné nošení respirátorů a roušek. Jedná se o primární dotaz, hotový rébus. Pokud si zákonný zástupce nepřeje, aby se jeho dítě čemukoli podrobovalo, pak přes jeho rozhodnutí, jak se lidově říká, nejede vlak.“ Podle něj ale v tom případě nastává složitá situace, jak se takový žák bude vzdělávat, neboť učitelé najednou nezvládnou prezenční a distanční výuku. „Zákon ale umožňuje individuální vzdělávání. Už jsem v předchozím školním roce zažil, že rodiče si o zmíněný způsob výuky v souvislosti s koronavirovou pandemií zažádali.“

Expertovi na školství není rovněž jasné, jak se neočkovaní žáci budou dále testovat, když trojí otestování z 1. či 2. září a následné z 6. a 9. září zachytí velký výskyt viru. „Zatím jsem nikde nezaznamenal záložní plán na další testy. Na provádění dalšího otestování musí být vypsané výběrové řízení, které trvá nejméně měsíc. A pokud disponuji relevantními informacemi, tak doposud žádné výběrové řízení nebylo doposud vypsané.“ Šéf ředitelů základních škol rovněž netuší, zda se budou používat PCR či antigenní testy. „Existuje totiž řada antigenních testů, které jsou rovněž spolehlivé a citlivé. Vadí mně, že není řečené, čím se bude testovat a co bude následovat, když výskyt bude vysoký.“

Problémem bude i dodržování homogenity skupin dětí. „Návštěvy divadel či konání různých besed umíme ovlivnit a zamezit jim. Homogenitu žáků už bude složité dodržet při výuce jazyků, neboť na ní mohou děti rotovat a potíž spatřuji i v hodinách, kdy jsou na programu volitelné předměty.“ Zkušený kantor s šestatřicetiletou praxí v manuálu také postrádá, zda školáci při hudební výchově mohou zpívat, neboť při zpěvu může docházet k přenosu kapének. „Zmínka o zpěvu v návrhu není,“ připomíná.

Tělocvik venku může nahradit i vycházka

Co určitě už nyní nepůjde dodržet je, aby ve školních budovách byla všude dostupná teplá voda, a to kvůli hygienickému umývání rukou, jak ze strany žáků, tak i personálu. „Některá zařízení jsou i více než sto let stará, a proto je téměř nemožné do nich zavést rozvody teplé vody. Tady nepůjde stoprocentně restrikcím plně dostát,“ míní. Zajíc naopak nemá problém s tím, že žáci mají hodiny tělocviku trávit venku. „V září i říjnu je ještě pěkné počasí, a tak návrhu lze vyhovět. Pokud se ochladí, tak se tělocvik změní ve vycházku. Procházet se je možné za každého počasí a pokud by nastal extrém, pak věřím, že za dodržení přísných hygienických podmínek by šlo cvičit i ve vnitřních prostorech.“

Učitel s aprobací českého jazyka, občanské a dramatické výchovy nevidí potíž ani s faktem, že kolem čtyř procent pedagogů neprošlo vakcinací na onemocnění proti covidu-19. „Ti, kteří neprošli vakcinací, se podrobí testům stejně jako neočkovaní žáci.“ Zajíc se nezabývá myšlenkou, zda by pro školáky nebylo vhodné posunout očkovací hranici, která aplikaci injekce dovoluje dětem od dvanácti let. „Je to tak všude ve světě stanovené a epidemiologové pravděpodobně vědí, proč tak činí. Jelikož tento problém neovlivním, tak jej neřeším.“

Zamítavě se ale odborník, který vede Základní školu v Pečkách už čtrnáctým rokem, staví proti původnímu návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby i učitelé měli zpětně za vakcinaci bonus dvoudenního placeného volna. „Když si uvědomíme, že šestadevadesát procent sboru už prošlo očkováním, tak nevím, kdo by dva dny učil. Potom bych musel jako ředitel se školníkem jen hlídat, aby se nám žáci nepobili a o výuce by nemohla být ani řeč.“

Z nadcházejícího školního roku nemá obavy. „Už přibližně tušíme, co nás čeká a jaká rizika nám hrozí.“ Šéf Asociace ředitelů základních škol si nepřeje, aby docházelo k plošným uzavírkám zařízení. „Dokonce jsem přesvědčený, že není nutné zavírat školy ani při výskytu ohniskových nákaz. Pokud by se někde infekce vyskytla, volil bych nejdříve kompletní izolaci žáka či dané třídy. Samozřejmě tedy za souhlasu hygienických stanic. Zavřených škol jsme si už v minulosti užili dost a věřím, že i žáci chtějí chodit do tříd a prezenčně se vzdělávat,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Luboš Zajíc.